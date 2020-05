Ενδιαφέρουσες δράσεις

Οι Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιμένουν διαδικτυακά εμπλουτίζοντας τη σειρά δράσεων #ΗomeΕdition με νέα εργαστήρια μικρής διάρκειας για το ευρύ κοινό με σκοπό την παροχή εναλλακτικών τρόπων διαδικτυακής και δημιουργικής μάθησης για όλους. Με τη χρήση διαθέσιμων online εργαλείων επικοινωνίας συνεχίζει σταθερά τις συναντήσεις με τους συνεργάτες και τα μέλη των σταθερών της συνόλων δημιουργώντας εκ νέου μουσική, κίνηση και χορό.

Τα αποτελέσματα αυτής της ιδιότυπης διαδικτυακής συνάντησης θα κοινοποιηθούν μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας του τμήματος στο Facebook, στο Instagram και στο YouTube με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής:

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ

Takedim – Rhythms and polyrhythms | Δεύτερος κύκλος εργαστηρίων

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου διαδικτυακών μουσικών εργαστηρίων εισαγωγής στις ρυθμικές βάσεις της Καρνατικής και Γκάμελαν μουσικής, ο συνθέτης και μουσικός Άντης Σκορδής μας καλεί σε έναν δεύτερο κύκλο εργαστηρίων για εγγεγραμμένα μέλη όπου ο κάθε συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα για one-to-one sessions με τον εκπαιδευτή του εργαστηρίου.

Εδώ, μπορούν να συμμετάσχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικοί οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην πολυρυθμία, τη ρυθμική αντίστιξη και εξέλιξη και να διδαχθούν μεθόδους με τις οποίες θα μπορούν να εκτελούν ρυθμικές διατάξεις με ακρίβεια και να αναπτύσσουν ρυθμικά μοτίβα που είναι μέρος της μουσικής καθημερινότητας. Το συγκεκριμένο εργαστήριο θα επικεντρωθεί στην εκτέλεση μουσικής από παρτιτούρα, σε θέματα αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης.

Διδακτικό υλικό – Καρνατική μουσική:

Gatis & Jatis (Khanda)

Gatis & Jatis (Misra)

Polyrhythms, combination of Jatis *Extra audio material to practice with

Polypulses, combination of Gatis *Extra audio material to practice with

Phrasing with Gatis

Phrasing with Gatis advanced version

Το εργαστήριο απευθύνεται και σε αγγλόφωνους συμμετέχοντες

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Άντης Σκορδής

Πρόγραμμα εργαστηρίου:

Κάθε Δευτέρα από 4 έως 25 Μαΐου 2020 στις 18.00 στο www.youtube.com/GNOLearningParticipation

Κάθε Παρασκευή από 17.00 έως 19.00 (Οne-to-one sessions)

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα

Δήλωση συμμετοχής έως την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 στο education@nationalopera.gr

Ελεύθερη συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Απαραίτητη προϋπόθεση η προηγούμενη ενασχόληση με τη μουσική σε ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό επίπεδο

Ευπρόσδεκτο κάθε οπτικοακουστικό δείγμα κατά τη δήλωση συμμετοχής

Μουσική(οί) εδώ και τώρα! | Δεύτερος κύκλος εργαστηρίων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μουσική(οί) εδώ και τώρα! επιστρέφει και σας προ(σ)καλεί σε νέες δημιουργικές περιπέτειες. Τραγούδι, ρυθμός, αυτοσχέδια μουσικά όργανα, δημιουργία τραγουδιών και πολλές νέες δραστηριότητες σας περιμένουν. Με το πρόγραμμα Μουσική(οί) εδώ και τώρα!, η μουσική και η ενεργή μουσική συμμετοχή έρχεται στο σπίτι σας. Σύντομες μουσικές συναντήσεις, οι οποίες στόχο έχουν να εμπνεύσουν, να διασκεδάσουν, να συντροφεύσουν αλλά κυρίως να ενεργοποιήσουν, σε μια περίοδο που η ενεργοποίηση είναι πιθανόν πιο δύσκολη από ποτέ́. Μέσα από διαθεματικές μουσικές δραστηριότητες προσεγγίζουμε τη δημιουργική́, νοητική́ αλλά και σωματική́ αφύπνιση.

Σε αυτόν τον δεύτερο κύκλο εργαστηρίων, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα διαδραστικής συμμετοχής μέσω της επικοινωνίας σε σχετική ομάδα στο Facebook, την αποστολή υλικού και την ανατροφοδότηση από την υπεύθυνη του εργαστηρίου.

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Κική Κέρζελη

Ημέρες και ώρες εργαστηρίου: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 12.00 στο www.youtube.com/GNOLearningParticipation

Διάρκεια εργαστηρίου: 15 λεπτά

Επικοινωνία: education@nationalopera.gr

ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

El retablo de maese Pedro

Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ φέρνουν για πρώτη φορά σε #ΗomeΕdition την αριστουργηματική όπερα κουκλοθεάτρου El retablo de maese Pedro (1922) του Μανουέλ ντε Φάγια. Η όπερα που παντρεύει τον μαγικό κόσμο της όπερας με την πανάρχαια τέχνη του κουκλοθεάτρου αποδομείται από τους συντελεστές της για να συνεχίσει το ταξίδι της μέσα από την προβολή ενός βίντεο με σκέψεις και εικόνες πάνω στο τι είναι η όπερα κουκλοθεάτρου και πώς φτάνουμε τελικά στην πραγματοποίηση μιας παράστασης.

Ακολουθώντας νοητά τη ροή της μονόπρακτης όπερας El retablo de maese Pedro, οι συντελεστές της καλούνται να «βγουν» από τον ρόλο τους και να «συνομιλήσουν» με τους ήρωες που ερμηνεύουν. Με άξονα τη μουσική και το λιμπρέτο του Μανουέλ ντε Φάγια μονωδοί και κουκλοπαίχτες υπόσχονται να μας παρασύρουν σε ακόμη ένα ταξίδι γεμάτο δημιουργικότητα και φαντασία. Οι μικροί και μεγάλοι θεατές γίνονται ταυτόχρονα και οι ίδιοι μέλη του θιάσου του μαστρο-Πέδρο, δοκιμάζοντας από το σπίτι πρωτότυπους τρόπους για να ζωντανέψουν τους αγαπημένους τους ήρωες, με απρόσμενα υλικά, χρώματα και πολύ τραγούδι!

Σκηνοθετική επιμέλεια – Βίντεο: Ξενοφώντας Βαρδαρός

Κατασκευή – Εμψύχωση κούκλας: Λίτα Ασλάνογλου, Ειρήνη Μάστορα, Γιάννης Τσιούτας

Μετάφραση λιμπρέτου στα ελληνικά: Αγγελική Μπούρα

Μουσικοί: Διονύσης Τσαντίνης, Αναστασία Κότσαλη, Διονύσης Μελογιαννίδης, Ντίνα Στράνη

Πιάνο: Σπύρος Σουλαδάκης

Χορεύουμε;

Πρόσκληση σε εργαστήριο μπαλέτου για όλη την οικογένεια

Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις σε συνεργασία με το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σας προσκαλούν σε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο μπαλέτου και χορευτικού παιχνιδιού για όλη την οικογένεια. Με βασικό εργαλείο τη μουσική και τον χορό, στόχος του εργαστηρίου είναι οι γονείς με τα παιδιά τους να διερευνήσουν τις δεξιότητές τους αλλά και να ενισχύσουν τη σχέση τους μέσα από κινητικές δραστηριότητες, αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδια. Κυρίως όμως να το διασκεδάσουν, γιατί θα τολμήσουν να… χορέψουν. Φορέστε, λοιπόν, τα άνετα ρούχα σας και συντονιστείτε στο κανάλι των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων στο YouTube για να… χορέψετε οικογενειακώς με τους χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ.

Εργαστήριο για γονείς με παιδιά δημοτικού

Μάγδα Κούκου-Φέρρα (Corps de ballet)

Δημήτρης Φέρρας (Corps de ballet)

Εργαστήριο για γονείς με παιδιά νηπιαγωγείου

Βίκυ Τσιρογιάννη (Corps de ballet)

Στράτος Παπανούσης (Α΄ Χορευτής)

ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Creating Together

Αν πιστεύεις ότι μέσα σου κρύβεται ένας φιλόδοξος τραγουδοποιός, ένας ενστικτώδης στιχουργός ή ένας δυναμικός χορευτής, έλα να δουλέψουμε μαζί. Στο εργαστήρι αυτό θα δημιουργήσουμε όλοι μαζί το δικό μας τραγούδι μέσα από μουσικούς αυτοσχεδιασμούς, θα μάθουμε τους βασικούς κανόνες στιχουργικής και θα γράψουμε τους δικούς μας στίχους, και θα συνθέσουμε τη δική μας χορογραφία. Τέλος, θα κινηματογραφήσουμε το δικό μας βιντεοκλίπ.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε εφήβους από 14 μέχρι 18 ετών.

Με τη συμμετοχή εφήβων από τις δομές φιλοξενίας ΑΡΣΙΣ και The Home Project

Προϋπόθεση: Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Ελένη Μολέσκη, Παναγιώτης Εξαρχέας, Νίκος Ζιάζιαρης, Κατερίνα Γεβετζή

Ημερομηνίες: 5, 8, 12, 15, 19/5

Ώρες διεξαγωγής: 17.00-18.00 & 18.00-19.00

Επικοινωνία: education@nationalopera.gr

Εργαστήριο με τους Drum Works

Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ σε συνεργασία με το British Council διευρύνουν το πρόγραμμα των εκρηκτικών Drum Works από το Λονδίνο εγκαινιάζοντας μια σειρά εβδομαδιαίων εργαστηρίων μουσικής σύνθεσης και ερμηνείας μέσα από τη χρήση κρουστών οργάνων, σε ένα #ΗomeΕdition πρόγραμμα για ομάδες ενηλίκων. Η ορχήστρα κρουστών που έχει δημιουργηθεί από την ελληνική ομάδα εκπαιδευτών θα συνεχίσει διαδικτυακά τις συναντήσεις της με στόχο τη δημιουργία ενός μουσικού έργου.

Χωρίς την ύπαρξη του απαραίτητου μουσικού εξοπλισμού, και μέσα από τη χρήση αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων (οικιακά σκεύη και αντικείμενα) θα αναζητηθούν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης των τεσσάρων διαφορετικών τυμπάνων και θα δημιουργηθούν καινούριοι ρυθμοί που θα βιντεοσκοπηθούν στο σπίτι του καθενός. Η διαδικασία θα κινηθεί παράλληλα με την ομάδα της Αγγλίας, η οποία αντίστοιχα θα συλλέγει το ρυθμικό υλικό από τα μέλη της.

Με την υποστήριξη του προγράμματος μουσικής σύνθεσης Ableton, θα δημιουργηθεί μια κοινή βιβλιοθήκη ρυθμών με στόχο τη σύνθεση του συλλογικού ψηφιακού έργου. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση ενός ομαδικού βίντεο όπου θα αποτυπωθούν τα αποτελέσματα της διαρκούς συνομιλίας των ομάδων μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας.

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Drum Works, Μυρτώ Τίκωφ (μουσικός), Αλέξης Σταυρόπουλος (μουσικός), Δημήτρης Μπουρζούκος (μουσικός)

Ημερομηνίες & ώρες υλοποίησης: Κάθε Τρίτη στις 17.30-19.30

Συμπαραγωγή με το British Council

Σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων «Ατραπός» του ΟΚΑΝΑ και το περιοδικό δρόμου Σχεδία

Επικοινωνία: education@nationalopera.gr

Διαπολιτισμική Χορωδία

Το εκπαιδευτικό και κοινωνικό πρόγραμμα Διαπολιτισμική Χορωδία της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ μαέστρου και μελών. Η διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν τα μέλη της χορωδίας και η υπεύθυνή της την προσωπική επαφή με τη μουσική, και πιο συγκεκριμένα με το τραγούδι, στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες. Τα αποτελέσματα αυτής της ιδιότυπης διαδικτυακής συνάντησης θα κοινοποιηθούν σύντομα και στο ευρύ κοινό μέσα από την προβολή ολόκληρων παραδοσιακών κομματιών σε μορφή βίντεο.

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Βασούλα Δελλή

Ημέρες και ώρες υλοποίησης: Κάθε Δευτέρα στις 18.00

Επικοινωνία: education@nationalopera.gr

Κιθάρα Express 65+

Μέσα από τις νέες συναντήσεις του επιτυχημένου προγράμματος Κιθάρα Express, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν νέα τραγούδια, να κάνουν εξάσκηση, να παίζουν κιθάρα και να τραγουδούν και να απολαμβάνουν μια τόσο αγαπημένη συνήθεια ακόμη και την περίοδο που θα μένουν στο σπίτι.

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Κική Κέρζελη

Ημέρες και ώρες υλοποίησης: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη στις 11.00

Επικοινωνία: education@nationalopera.gr

Χορωδία 65+

Αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, το εργαστήριο Χορωδία 65+ συνεχίζει τη λειτουργία του μέσα από την υλοποίηση εξ αποστάσεως ασύγχρονων δραστηριοτήτων και την ανταλλαγή οπτικοακουστικού υλικού, ηχογραφήσεων, σκέψεων, ιδεών και προτάσεων. Ακολουθώντας τις χρονικές και τεχνικές δυνατότητες ή τους αντίστοιχους περιορισμούς πρόσβασης των συμμετεχόντων, οι δραστηριότητες αυτές θα έχουν μαθησιακό χαρακτήρα, αλλά ο βασικός σκοπός τους μέσα στην πρωτόγνωρη συνθήκη που ζούμε θα είναι η αντιμετώπιση του συναισθήματος της μοναξιάς μέσα από την καθημερινή επικοινωνία, τη δημιουργική διάθεση και το χιούμορ.

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Δήμητρα Παπασταύρου, Κωνσταντίνος Παπαθύμνιος

Ημέρες και ώρες υλοποίησης: Κάθε Δευτέρα στις 16.00

Επικοινωνία: education@nationalopera.gr

Διαπολιτισμική Ορχήστρα

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο Διαπολιτισμική Ορχήστρα ξεκινάει έναν νέο κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων και προβών με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου ορχήστρας Χάρη Λαμπράκη. Στα εργαστήρια αυτά το εκπαιδευτικό υλικό εμπνέεται από διαφορετικά μουσικά είδη (modal jazz, δυτική ευρωπαϊκή μουσική, παραδοσιακές μουσικές), σε ρυθμούς πέρα από τους καθιερωμένους και σε μακάμια από την περιοχή της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου. Το θέμα των διαδικτυακών μαθημάτων θα είναι: αρμονία – ρυθμός – μελωδία.

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Χάρης Λαμπράκης

Ημέρες και ώρες υλοποίησης: Κάθε Δευτέρα στις 18.00

Επικοινωνία: education@nationalopera.gr

Connecting Body

Το εργαστήριο κίνησης και μουσικής Connecting Body για μεικτή ομάδα ατόμων με ή χωρίς αισθητηριακές αναπηρίες, έχοντας στόχο τη διατήρηση της επικοινωνίας των μελών του, μεταφέρει τη λειτουργία του στο διαδίκτυο.

Το νέο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις παρούσες συνθήκες, περιλαμβάνει ασύγχρονες δραστηριότητες, ανταλλαγή οπτικοακουστικού υλικού και ομαδικές τηλεσυναντήσεις.

Σχεδιασμός: Γιώτα Πεκλάρη

Διερμηνεία στη νοηματική: Ανδρονίκη Ξανθοπούλου

Ημέρες και ώρες ομαδικών τηλεσυναντήσεων: Κάθε Δευτέρα στις 17.00