Απίστευτες εικόνες στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όπου οπλισμένοι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ που διαφωνούν (όπως και ο αμερικανός πρόεδρος) με τα μέτρα περιορισμού κατά του κοροναϊού, μπήκαν οπλισμένοι στο Καπιτώλιο την ώρα της ψηφοφορίας για την παράταση του lockdown.

Δεκάδες διαδηλωτές, αρκετοί εφοδιασμένοι με τουφέκια, συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του Καπιτωλίου, της έδρας του κοινοβουλίου του Μίσιγκαν στην πόλη Λάνσινγκ, την πρωτεύουσα. Κανένας τους δεν φόραγε μάσκα, αν και ορισμένοι είχαν μαντίλια στα πρόσωπα. Αρκετοί φώναξαν όταν μασκοφορεμένοι αστυνομικοί στάθηκαν μπροστά τους για να τους εμποδίσουν να μπουν, απαιτώντας να τους αφήσουν να περάσουν.

«Ακριβώς από πάνω μου, άνδρες με τουφέκια φωνάζουν προς εμάς», ανέφερε μέσω Twitter η Ντέινα Ποουλχάνκι, γερουσιάστρια του Μίσιγκαν, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία στην οποία τουλάχιστον ο ένας από τους εικονιζόμενους είχε εμφανώς περασμένο με αορτήρα ένα τουφέκι στην ράχη του.

«Ορισμένοι από τους συναδέλφους μου που έχουν αλεξίσφαιρα γιλέκα τα φόρεσαν», πρόσθεσε η τοπική πολιτικός.

Έξω από το Καπιτώλιο, διαδηλωτές κράταγαν ένα πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν σύνθημα εναντίον του περιορισμού με φωτομοντάζ που μετατρέπει τη δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας Γκρέτσεν Γουίτμερ στον Αδόλφο Χίτλερ.

Μια οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Το Μίσιγκαν ενωμένο υπέρ της ελευθερίας» οργάνωσε την κινητοποίηση της Πέμπτης, την οποία βάφτισε «αμερικανική πατριωτική συγκέντρωση».

Η αστυνομία εξήγησε στο NBC News ότι είναι νόμιμη η οπλοφορία μέσα στο Καπιτώλιο, όπως και στην υπόλοιπη πολιτεία Μίσιγκαν.

Protests in Lansing #Michigan starting to bear resemblance with militia parades in Middle East.

This guy brought his assault rifle to protest the 6 ft social distance guideline for #Covid19…pic.twitter.com/esRBqwTkEN

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 30, 2020