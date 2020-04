Επετεύχθη συμφωνία στο Eurogroup αναφορικά με την απάντηση της ευρωζώνης στην οικονομική κρίση που προκαλεί ο κοροναϊός.

Συμφωνήθηκε να δοθούν κονδύλια στις χώρες – μέλη ύψους 500 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι μόνοι όροι για δανεισμό από τον ESM αφορούν στην κατεύθυνση των κονδυλίων, δηλαδή προς την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Τα κεφάλαια αυτά θα είναι διαθέσιμα μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων όπως διαβεβαίωσε ο Κλάους Ρέγκλινγκ.

Μετά την γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ολλανδίας και Ιταλίας και αφού πρώτα η λύση των κορωνο- ομολόγων πέρασε στην εφεδρεία, ανακοινώθηκε έναν σημαντικό δημοσιονομικό πακέτο που περιλαμβάνει την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ETEπ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η «πύρρειος νίκη» της Ιταλίας συνίσταται στο γεγονός ότι απέκτησε πρόσβαση στους πόρους του ESM χωρίς Μνημόνιο και προαπαιτούμενα και με μοναδική προϋπόθεση τα χρήματα που θα δοθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης να κατευθυνθούν σε δαπάνες σχετικές με την υγειονομική αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η μεγάλη μάχη για το ευρωομόλογο, οδήγησε τελικά σε μια συμφωνία για ένα νέο χρηματοδοτικό «εργαλείο», για το οποίο μιλά το ανακοινωθέν του Eurοgroup. Αφού δεν ήρθε το ευρωομόλογο του 1 τρισ. ευρώ , το πακέτο μέτρων από ESM, Κομισιόν και ΕΤΕΠ παρέμεινε στα 540 δισ. ευρώ.

Το μισό τρισ. ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που συμφωνήθηκε ποτέ στα χρονικά να δαπανήσει η ΕΕ. Το ποσό δεν εντυπωσιάζει για τα μεγέθη της Ευρωζώνης (ειδικά αν μπορούσε και έπρεπε να συγκριθεί με τα 2,3 τρισ. που ρίχνουν στη μάχη οι ΗΠΑ). Είναι όμως σχεδόν «έτοιμα λεφτά» και μόνο «για αρχή». Αλλά μαζί με το «μπαζούκας» της ΕΚΤ, η ένεση ξεπερνά τα 1 τρισ. ευρώ.

Με το «μέτρο» το 2% του ΑΕΠ ανά χώρα, το ευρωπαϊκό πακέτο καλύπτει για την Ελλάδα περίπου 3,5 δισ. ευρώ από τον ESM ή και ένεση 9 με 15 δισ. ευρώ συνολικά.

Το συνολικό πακέτο περιλαμβάνει μέτρα για τους εργαζόμενους: ενισχύσεις 100 δισ. από την Κομισιόν για τους εργαζόμενους που πλήττονται, μπαίνουν σε αναστολή αλλά πληρώνονται και ασφαλίζονται με 800άρια κλπ, μέτρα για τις επιχειρήσεις: 200 δισ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μέτρα για τα κράτη: 240 δισ. του ESM (από τα 420 που διαθέτει) θα διατεθούν για τον κορωνοϊό και χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη «η συμφωνία στην οποία κατέληξε Eurogroup, μέσα από συμβιβασμό, είναι ικανοποιητική, καθώς προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπισθούν οι πρωτόγνωρες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού».

Μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε τα εξής για τις αποφάσεις της Ευρωομάδας:

«Το Eurogroup κατέληξε τελικά, σε συμφωνία, μέσα από συμβιβασμούς.

Μια ικανοποιητική συμφωνία που προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπισθούν οι πρωτόγνωρες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του κοροναϊού.

Μία συμφωνία που έρχεται να συμπληρώσει τις πολύ θετικές πρόσφατες αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών για δημοσιονομική ευελιξία και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ενίσχυση της ρευστότητας.

Πρόκειται για ένα νέο πακέτο μέτρων, τόσο για την αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, όσο και για τη μεταγενέστερη ανάταξη των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Ως προς την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, προβλέπεται αυξημένη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υλοποίηση ενός προσωρινού προγράμματος για τη διασφάλιση θέσεων εργασίας, και ενεργοποίηση της προληπτικής πιστοληπτικής γραμμής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, προσαρμοσμένης στις τρέχουσες υγειονομικές ανάγκες.

Στόχος αυτού του πακέτου μέτρων, συνολικού ύψους άνω των 500 δισ. ευρώ, είναι η ενίσχυση των υγειονομικών συστημάτων, η τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, ο περιορισμός της διόγκωσης της ανεργίας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ως προς την αναγκαία επανεκκίνηση της οικονομίας, προβλέπεται η δρομολόγηση ενός ταμείου ανάκαμψης, με χρηματοδότησή του από «καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία», καθώς και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, μέσα από την αναδιάταξη του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Η σημερινή, θετική απόφαση θα πρέπει να αποτελέσει το εφαλτήριο για ακόμη πιο φιλόδοξες – μελλοντικά – ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, με άγρυπνο το «μάτι» στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κοροναϊού, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στην επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα».

Η συνεδρίαση μετετράπη σε θρίλερ καθώς επρόκειτο να ξεκινήσεις στις 6 ώρα Ελλάδος και μετά από διαρκείς αναβολές, ξεκίνησε στις 22:30 (ώρα Ελλάδος).

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση του Eurogroup. Θα αρχίσει στις 21.30 ώρα Βρυξελλών» έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο εκπρόσωπος του προέδρου του Συμβουλίου, Λουίς Ρέγκο.

Ok, we are ready to start the #Eurogroup meeting. It will begin at 21.30 Brussels time. Apologies to all those following this. https://t.co/ob4TYRbEfL

«Είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Πιστεύω – εξακολουθώ να πιστεύω – ότι αυτή τη φορά θα ερθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα συμβιβασμού, το οποίο είναι το θεμέλιο της Ένωσης μας», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Μάριο Σεντένο.

Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης στην κρίση του κοροναϊού, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. «Είτε θα βουλιάξουμε είτε θα κολυμπήσουμε μαζί», πρόσθεσε.

We are very close to an agreement. I trust – I still trust – that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 9, 2020