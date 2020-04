Συνεχίζεται η καμπάνια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το «Μένουμε Σπίτι», με τον Γιώργο Μασούρα να πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο των «ερυθρόλευκων».

Ο διεθνής εξτρέμ της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνς έστειλε το δικό του μήνυμα, παροτρύνοντας όλους τους συμπολίτες του να παραμείνουν στα σπίτια τους για να μείνουν ασφαλείς.

Επίσης, ο Μασούρας ευχαρίστησε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της χώρας μας για την τιτάνια προσπάθειά τους στη μάχη για την καταπολέμηση του νέου κοροναϊού SARS CoV-2, που έχει στοιχίσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το μήνυμά του ξεκάθαρο: «Μένουμε σπίτι και σαν Θρύλος θα νικήσουμε».

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και το μήνυμα του Μασούρα:

#ΜένουμεΣπίτι, μένουμε ασφαλείς! Το μήνυμα του Γιώργου Μασούρα προς όλους μας αυτή τη δύσκολη περίοδο! / We #StayAtHome, we #StaySafe! Masouras’ special message to all of us during these difficult times!#Olympiacos #TakeCareOfEachOther #WeKeepOnDreaming #Football #ThankYou pic.twitter.com/hohpj5YIDc

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 7, 2020