Νέα στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (US Department of Justice) για το σκάνδαλο FIFA με αποκαλύψεις για δωροδοκίες μελών της όσον αφορά το Μουντιάλ της Ρωσίας αλλά και αυτό του Κατάρ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, οι άνθρωποι της παγκόσμιας επιτροπής πήραν πολλά εκατομμύρια δολάρια για να ψηφίσουν υπέρ της Ρωσίας και του Κατάρ με σκοπό να φιλοξενήσουν τα Μουντιάλ.

Το έγγραφο από το US Department of Justice αναφέρει ότι αρκετά μέλη της επιτροπής της FIFA έλαβαν υπέρογκα ποσά, όπως ο πρώην αντιπρόεδρός της, Τζακ Γουόρνερ, ο οποίος πλήρωσε 5 εκατομμύρια ευρώ σε offshore εταιρείες, ώστε να πάνε ψήφοι στη Ρωσία για να κερδίσει την ανάθεση του Μουντιάλ του 2018.

Ακόμα, γίνεται λόγος για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με τα οποία κατηγορούνται όσοι είναι μπλεγμένοι στην υπόθεση.

Όπως αναφέρεται, τρία μέλη της FIFA στη Νότια Αμερική δωροδοκήθηκαν για να ψηφίσουν το Κατάρ για να διοργανώσει το Μουντιάλ του 2022.

Πρόκειται για τον Νικολά Λεόζ από την Παραγουάη, ο οποίος πέθανε πέρσι ενώ ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό και πάλευε να μην εκδοθεί στις ΗΠΑ, και τον αργεντίνο Χούλιο Γρονδόνα, ο οποίος πέθανε το 2014, ενώ ο τρίτος είναι ο βραζιλιάνος Ρικάρντο Τεισέιρα, ο οποίος παραμένει στην πατρίδα του, η οποία δεν έχει συμφωνία έκδοσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Λεόν και Τεισέιρα είχαν κατηγορηθεί και το 2015 για δωροδοκία όσον αφορά την πώληση δικαιωμάτων σε τηλεοπτικούς σταθμούς.

Επίσης, ο Ραφαέλ Σαλγκουέρο, μέλος της FIFA από τη Γουατεμάλα, είχε δηλώσει ένοχος το 2016 για «ξέπλυμα» χρήματος και απάτες.

Το Μουντιάλ του 2018 έλαβε χώρα στη Ρωσία, ενώ του 2022 είναι προγραμματισμένο να γίνει στο Κατάρ.

Κανείς από τη FIFA ή την Ομοσπονδία της Ρωσίας δε θέλησε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τα νέα στοιχεία.

