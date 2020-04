Η Χελίν Μπολέκ, τραγουδίστρια, μέλος της αριστερής μουσικής κολλεκτίβας Grup Yorum, στην Τουρκία, πέθανε χθες Παρασκευή έπειτα από 288 ημέρες απεργία πείνας την οποία είχε ξεκινήσει με αίτημα να σταματήσουν οι διώξεις εναντίον του συγκροτήματος.

«Η Χελίν Μπολέκ πραγματοποιούσε απεργία πείνας εδώ και 288 ημέρες, έπεσε σαν μάρτυρας», ανέφερε το Grup Yorum σε ανακοίνωσή του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μπολέκ ήταν 28 ετών και ήταν το ένα από τα δύο μέλη της κολλεκτίβας που πραγματοποιούσε απεργία πείνας, με τον Ιμπραχίμ Γκοκτσέκ να συνεχίζει.

All Helin wanted to do was to sing her songs freely.

AKP fascism is responsible for her death. The demands were very simple to meet. pic.twitter.com/Nx4S9VEdiL

— Free Grup Yorum! (@freegrupyorum) April 3, 2020