Τι σκοπεύει να κάνει ο Τραμπ

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω του κοροναϊού βρίσκεται η πόλη της Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε η δήμαρχος της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, Μίριελ Μπάουζερ.

Στη Ουάσιγκτον DC, όπου βρίσκεται ο Λευκός Οίκος και όλα τα πολιτικά όργανα των ΗΠΑ, υπάρχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον 4 κρούσματα κοροναϊού.

LIVE: Providing an update on coronavirus (COVID-19) cases in the District. For a stream with captions visit https://t.co/44CwI7bWqr. To learn more visit https://t.co/MEWs6uPfsI. https://t.co/Z3TuyCZEHf — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) March 11, 2020

Προβλήματα και στην πολιτεία Ουάσινγκτον

Στο μεταξύ, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται και η ομώνυμη πολιτεία Ουάσινγκτον στα δυτικά των ΗΠΑ.

Ο κυβερνήτης Τζέι Ίνσλι απαγόρευσε σήμερα τις συγκεντρώσεις άνω των 250 ανθρώπων και είπε ότι ενδέχεται να κλείσει σχολεία για να επιβραδύνει την εξάπλωση του Covid-19 στην πολιτεία, που καταγράφει τους περισσότερους θανάτους από τον νέο κορονοϊό στις ΗΠΑ.

Η απαγόρευση των συγκεντρώσεων εφαρμόζεται στις κομητείες Κινγκ, Σνοχόμις και Πιρς στην περιοχή του Σιάτλ και αφορά αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εξήγησε ο Ίνσλι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η πολιτεία της Ουάσινγκτον καταγράφει πάνω από το 25% των 1.000 και πλέον κρουσμάτων στις ΗΠΑ και σχεδόν όλους τους θανάτους στη χώρα.

«Οι αποφάσεις που θα λάβουμε τις επόμενες ημέρες θα είναι βαθιά δυσάρεστες όσον αφορά τον τρόπο που ζούμε την καθημερινότητά μας», επισήμανε ο Ίνσλι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής προκειμένου να απελευθερώσει κονδύλια που θα χρησιμοποιηθούν στη λήψη μέτρων εκ μέρους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της επιδημίας του νέου κοροναϊού, ανέφερε σήμερα μια πηγή ενήμερη για το θέμα.

Στην περίπτωση που κηρυχθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα μπορούσαν να εκταμιευθούν έως και 40 δισεκατομμύρια δολάρια για την παροχή άμεσης βοήθειας, σύμφωνα με το Politico.

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπάθησε σήμερα να υποβαθμίσει τους φόβους της επιδημίας του κοροναϊού που εξαπλώνεται με ταχύτητα και τόνισε ότι θα χρησιμοποιήσει όλους τους απαραίτητους κυβερνητικούς πόρους για την καταπολέμησή του.

«Είμαι πλήρως προετοιμασμένος να χρησιμοποιήσω όλες τις δυνάμεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να διαχειριστούμε την υφιστάμενη πρόκληση του κοροναϊού», έγραψε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στο Twitter.

I am fully prepared to use the full power of the Federal Government to deal with our current challenge of the CoronaVirus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε υπόμνημα με το οποίο καλεί τον υπουργό Εργασίας των ΗΠΑ να λάβει μέτρα για την αύξηση της διαθεσιμότητας των αναπνευστικών συσκευών για τη χρήση από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που διαχειρίζονται την επιδημία του κοροναϊού.

Ο πρόεδρος Τραμπ θα προβεί σε δηλώσεις για τον κοροναϊό γύρω στις 02.00 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδος.

«Θα κάνω μια δήλωση αργότερα για όσα έχω αποφασίσει να κάνω», δήλωσε με αφορμή μια συνάντηση με τους διοικητές των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών στον Λευκό Οίκο. «Θα λάβουμε μια σειρά από αποφάσεις».

I will be addressing the Nation this evening at 9:00 P.M. (Eastern) from the Oval Office. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020

‘Οταν ρωτήθηκε αν θα αναφερθεί στο οικονομικό ή στο υγειονομικό σκέλος της επιδημίας, ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε «και στα δύο».

Πιθανή η απαγόρευση εισόδου σε ταξιδιώτες από την Ευρώπη

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό Καπιτώλιο ενδέχεται να κλείσει για τους επισκέπτες ώστε να αποτραπεί η διάδοση του κορονοϊού, δήλωσε σήμερα ο δεύτερος τη τάξει Δημοκρατικός στη Βουλή των Αντιπροσώπων Στένι Χόγιερ.

Από την πλευρά τους, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ γνωστοποιούν ότι παρακολουθούν στενά την εξάπλωση του Covid-19 και λαμβάνουν τα «κατάλληλα μέτρα» για να εγγυηθούν την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού τους, είπε σήμερα στο Ρόιτερς ένας αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Η κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών «θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι η αποστολή της θα συνεχιστεί αδιάλειπτα» τόνισε ο αξιωματούχος.

Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών καταμετρούν σήμερα 987 κρούσματα του νέου κορονοϊού, καταγράφοντας αύξηση 291 κρουσμάτων σε σύγκριση με τον προηγούμενο απολογισμό του, ενώ ο αριθμός των θανάτων έχει αυξηθεί στους 29.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, κρούσματα έχουν αναφερθεί σε 38 πολιτείες των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν να απαγορεύσουν σε ταξιδιώτες από την Ευρώπη να εισέλθουν στις ΗΠΑ εξαιτίας του κορονοϊού, όπως έχει ήδη κάνει για ταξιδιώτες από την Κίνα, δήλωσε σήμερα ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

«Διερωτόμαστε πώς να αντιμετωπίσουμε την Ευρώπη στο σύνολό της», δήλωσε ο επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Κεν Κουτσινέλι, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης.

Τόνισε ότι οι ήδη ενισχυμένες ταξιδιωτικές οδηγίες δεν έχουν «ακόμη» επιτρέψει να «εμποδίσουν την προσέλευση ταξιδιωτών» από την Γηραιά Ήπειρο. «Αλλά το εξετάζουμε», πρόσθεσε.