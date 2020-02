Ο μακελάρης της Ταϊλάνδης που εκτέλεσε 17 ανθρώπους σε εμπορικό κέντρο και κρατά ομήρους 16 τράβηξε ορισμένα βίντεο τα οποία ανήρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο πριν ξεκινήσει το αιματοκύλισμα.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα και τις αναρτήσεις στα social media, ο Ταϊλανδός στρατιώτης που σκότωσε σήμερα τουλάχιστον 17 ανθρώπους, και κρατάει 16 ομήρους, ανέβασε ένα μικρό βίντεο από την στιγμή της επίθεσής του στο Facebook.

Λίγο αργότερα, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι απέσυρε το προφίλ του ένοπλου στρατιώτη και ότι θα κατεβάσει «οποιοδήποτε ανάρτηση με περιεχόμενο βίας, που σχετίζεται με την επίθεση αυτή».

Thai soldier armed with assault rifle and other firearms, and who is still on the run, posted updates on his Facebook account while he was shooting people.#Thailand

