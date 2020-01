Διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ την Κυριακή το βράδυ τοπική ώρα εναντίον ενός κτηρίου στο Χονγκ Κονγκ, που είχε επιλεγεί από τις αρχές να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη καραντίνας για πιθανά κρούσματα του νέου κοροναϊού, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

«Αυτές οι καταστροφικές ενέργειες αντιπροσωπεύουν σημαντική απειλή για την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί» σημείωσε η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ σε ένα δελτίο τύπου.

Ένας φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από την είσοδο του κτηρίου, λίγο προτού επέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Επιπλέον, δημοσιογράφος του Ρόιτερς είδε μια ομάδα διαδηλωτών, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και ντυμένοι στα μαύρα, να τρέχουν μέσο το κτίριο, που βρίσκεται στη συνοικία Φάνλινγκ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, και να ρίχνουν μια βόμβα μολότοφ, προτού βγουν έξω. Μαύρος καπνός έβγαινε από το κτήριο, ενώ οι διαδηλωτές έσπασαν και τα παράθυρά του.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσβησαν τη φωτιά που ξέσπασε με τις ζημιές να περιορίζονται στο λόμπι του κτηρίου. Εκατοντάδες αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος συνελήφθη.

“The most effective way to stop govt using the building as quarantined quarters for #2019nCoV” in Fanling via HK01 Livestream pic.twitter.com/9Drfc7Lgd0

— Galileo Cheng (@galileocheng) January 26, 2020