Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην ανατολική Τουρκία.

Οι εικόνες είναι δραματικές, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο και τους μετασεισμούς.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των Αρχών, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 900 τραυματίστηκαν, από τη σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών που έπληξε την Παρασκευή την ανατολική Τουρκία.

Η τουρκική Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) τόνισε πως 922 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 433 στην επαρχία Ελαζίγ και 222 στην γειτονική επαρχία Μαλάτεια.

«Περίπου 30 άνθρωποι βρίσκονται κάτω από χαλάσματα στο Ελαζίγ», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά, τονίζοντας οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανέφερε πως οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και μονάδες που άνοιξαν για όσους επλήγησαν από το σεισμό.

LIVE — Koca: 170 additional ambulances have been dispatched to Elazığ and Malatya provinces. Air ambulances are also ready to help the affected

— DAILY SABAH (@DailySabah) January 24, 2020