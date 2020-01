Σφαίρες και δακρυγόνα

Έξι άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις διαδηλωτές και δύο αστυνομικοί, σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα στη Βαγδάτη και σε άλλες πόλεις του Ιράκ, σε συγκρούσεις διαδηλωτών με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ξέσπασαν το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από παύση μερικών εβδομάδων.

Η δολοφονία του ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης υπογράμμισε την εμπλοκή ξένων δυνάμεων στο Ιράκ και δημιούργησε ένα νέο κύμα οργής στη νεολαία της χώρας.

Σοβαρά επεισόδια στη Βαγδάτη – Με πραγματικά πυρά πυροβολούσε η Αστυνομία

Τρεις διαδηλωτές υπέκυψαν τα τραύματά τους σε νοσοκομείο της Βαγδάτης αφού οι αστυνομικοί πυροβόλησαν με πραγματικά πυρά στην Πλατεία Ταγιαράν, ανέφεραν ιατρικές πηγές και πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Horrific video from Baghdad today shows #Iraq Security firing live bullets directly at protestors. “They killed him they killed him” you can hear the voice in background. 3 Protestors reported killed today in Baghdad alone: pic.twitter.com/OmDSubEmlY — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 20, 2020

Δύο από τους διαδηλωτές χτυπήθηκαν από σφαίρες ενώ ο τρίτος από ένα κάνιστρο δακρυγόνου.

Ο τέταρτος διαδηλωτής σκοτώθηκε από αστυνομικούς στην ιερή για τους σιίτες πόλη Κερμπάλα.

Την Κυριακή το βράδυ, στην πλατεία Ταγιαράν της Βαγδάτης, οι διαδηλωτές εκτόξευαν βόμβες μολότοφ και πέτρες στους αστυνομικούς οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και βομβίδες κρότου-λάμψης.

Jan 20 – Baghdad, #Iraq

Al Tayaran Square

Massive demonstrations continuing in Baghdad & various cities against against government corruption & Khamenei's meddling in their country.#IraqProtests #خامنئی_عدو_مشترک pic.twitter.com/jXl2l6bFuf — IranGathering (@IranGathering) January 20, 2020

Δεκατέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν κοντά στην πλατεία Ταχρίρ και κάποιοι φέρουν κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι.

Οι δυνάμεις ασφαλείας «πρέπει να σταματήσουν να στοχεύουν και να πυροβολούν, ποίοι είναι αυτοί και ποιοι εμείς; Είμαστε όλοι Ιρακινοί. Γιατί σκοτώνουν τους αδελφούς τους;», είπε στο Reuters μια γυναίκα που διαδήλωνε στη Βαγδάτη.

Διαδηλώσεις και σε άλλες πόλεις του Ιράκ

Στη Βασόρα, στο νότιο Ιράκ, δύο αστυνομικοί παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της αντικυβερνητικής διαδήλωσης.

Violent protests continue in Iraq as demonstrators demand an overhaul of the country's political system pic.twitter.com/MbaiIjNMNB — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 20, 2020

Ο οδηγός προσπαθούσε να αποφύγει το σημείο όπου ήταν σε εξέλιξη οι συγκρούσεις και τους παρέσυρε, είπαν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σε άλλες πόλεις του νότιου Ιράκ, όπως στη Νασιρίγια, τη Κερμπάλα και την Αμάρα, οι διαδηλωτές έκαιγαν λάστιχα και απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους.

Τουλάχιστον έξι διαδηλωτές, που είχαν κλείσει τον δρόμο, τραυματίστηκαν στην πόλη Νασιρίγια, όταν ένοπλοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ εναντίον τους.

Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν γιατί, όπως λένε, ο πρωθυπουργός Άντελ Άμπντελ Μάχντι δεν έχει εκπληρώσει τις υποσχέσεις που τους έδωσε, όπως τον διορισμό μιας νέας κυβέρνησης, αποδεκτής από τον ιρακινό λαό.

Μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σημειώνονται στο Ιράκ από την 1η Οκτωβρίου.

Νεαροί κυρίως διαδηλωτές ζητούν μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος, το οποίο θεωρούν βαθιά διεφθαρμένο και το κατηγορούν ότι κρατάει στη φτώχεια τους περισσότερους Ιρακινούς.

Περισσότεροι από 450 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.