Εναντίον αστυνομικών

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Φιλαδέλφεια στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας άνδρας άνοιξε πυρ από το σπίτι του σε αστυνομικούς.

Η Αστυνομία κλήθηκε σε γειτονιά στη Φιλαδέλφεια για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, γύρω στη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Τότε, ο δράστης βρήκε καταφύγιο στο σπίτι του και άρχισε να πυροβολεί.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εισέλθουν στην οικία του δράστης.

Δείτε εικόνες από το σημείο της επίθεσης:

#BREAKING: Philadelphia police responding to active shooter incident in the 4600 block of Hawthorne St. No injuries reported at this time.https://t.co/7wZ9etzCMS pic.twitter.com/Xud0g6Lqm3 — Brandon Longo (@brandonlongo) January 9, 2020

#BREAKING: Shots reportedly fired at police from a house – 4600 block Hawthorne St in #Frankford #SKYFOX and @FOX29philly on scene – Details breaking pic.twitter.com/002OB7DdcQ — FOX 29 (@FOX29philly) January 9, 2020