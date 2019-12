Τι παίζουν οι αίθουσες

ΟΥΤΕ ΚΡΥΟ ΟΥΤΕ ΖΕΣΤΗ

H Βόμβα

(Bombshel, ΗΠΑ, 2019).

Δραματική κοινωνική του Τζέι Ρόους που αναπαράγει εύπεπτα και «καλλωπισμένα» ένα σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης που έφερε τα πάνω κάτω στον χώρο των αμερικανικών ΜΜΕ. Οι Σαρλίζ Θερόν, Νικόλ Κίντμαν και Μάργκο Ρόμπι παίζουν τις δημοσιογράφους-«θύματα» της χυδαίας συμπεριφοράς του Ρότζερ Αϊλις (Τζον Λίθγκοου), διευθυντή του Fox News.

Παβαρότι

(Pavarotti, ΗΠΑ, 2019).

Ντοκιμαντέρ του Ρον Χάουαρντ που υπέγραψε ένα πλήρες πορτρέτο του «τενόρου του λαού», Λουτσιάνο Παβαρότι (1934-2007), μια σπάνιας προσωπικότητας με το χάρισμα να διαδίδει την όπερα ως τρόπο διασκέδασης για τον απλό κόσμο και όχι μόνο για την ελίτ.

Κι μετά χορέψαμε (And Then We Danced, Σουηδία/ Γεωργία, 2019). Αισθηματική χορευτική του Λεβάν Ακίν

Χορός, ρομάντζο, παράδοση, πειθαρχία αλλά και αμφισβήτηση των ταμπού και των παραδόσεων είναι τα στοιχεία που αναζητούν την θέση τους στη νεανική αυτή κοινωνική ταινία που μάλιστα ήταν η επίσημη πρόταση της Σουηδίας για τις υποψηφιότητες του Οσκαρ μη αγγλόφωνης ταινίας (είναι συμπαραγωγή με την Γεωργία).

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Μετα- μορφωμένοι πράκτορες (Spies in disguise, ΗΠΑ, 2019). Κινούμενα σχέδια των Νικ Μπρουνο, Τρόι Κουέιν.

Όταν ένας κατάσκοπος – γελοιογραφία του Γουίλ Σμιθ – μετατρέπεται σε …περιστέρι, τότε ο μόνος τρόπος για να τα βγάλει πέρα είναι με την βοήθεια ενός nerd – γελοιογραφία του Τομ Χόλαντ – που ενώ δεν έχει ιδέα από κατασκοπία ο υψηλός δείκτης ευφυίας του αποδεικνύεται το κατάλληλο όπλο. Χορταστικό κινούμενο σχέδιο, πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που συνσκηνοθέτησαν οι Νικ Μπρούνο και Τρόι Κουέιν, δύο από τους σημαντικότερους ανιματέρ αυτή την στιγμή στο Χόλιγουντ

