Kρίσιμη είναι η εβδομάδα που ακολουθεί για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αναμενέται να ανακοινωθεί αν παραπεμθεί ή όχι για το ουκρανικό σκάνδαλο.

Τρεις επιτροπές έρευνας, υπό την Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, αναμένεται ότι θα δημοσιοποιήσουν μία επίσημη αναφορά μέσα στην εβδομάδα, όταν τα μέλη του Κογκρέσου επιστρέψουν αύριο, από τις διακοπές για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η αναφορά αυτή, θα περιλαμβάνει τις αποδείξεις που έχουν συγκεντρώσει οι Επιτροπές Πληροφοριών, Εξωτερικών Υποθέσεων και Εποπτείας στην Βουλή των Αντιπροσώπων, για την παραπομπή του προέδρου Τραμπ.

Η Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραπεμφθεί.

Ωστόσο, σε μία επιστολή προς τους υποστηρικτές της, την προηγούμενη εβδομάδα κάλεσε τον Τραμπ να αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του.

Η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων που τελεί υπό τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των Δημοκρατικών έχει την αρμοδιότητα για την απαγγελία κατηγοριών που επικεντρώνονται στην παραπομπή του προέδρου Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται ότι έκανε κάτι παράνομο, ενώ χαρακτηρίζει την επίσημη έρευνα για την παραπομπή του ως ένα “κυνήγι μαγισσών.”

