Παρά την εκεχειρία των 150 ωρών που συμφώνησαν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη συμφωνία για κοινές περιπολίες στα τουρκο-συριακά σύνορα, καθώς και την απομάκρυνση των κουρδικών δυνάμεων, όπως φαίνεται οι εχθροπραξίες στην περιοχή καλά κρατούν.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη διάρκεια σύγκρουσης με τις κουρδικές δυνάμεις στη βορειοανατολική Συρία.

Σύμφωνα πάντα με το τουρκικό υπουργείο άμυνας, οι συγκρούσεις έγιναν στην περιοχή Ρας αλ-Άιν. Όπως ανέφερε το υπουργείο, ο τουρκικός στρατός απάντησε σε επίθεση που έλαβε χώρα αφ’ότου πραγματοποίησε αναγνωριστική αποστολή στην περιοχή.

Είχε προηγηθεί η συμφωνία εκεχειρίας 120 ωρών μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ. Τότε και πάλι η Τουρκία έχει κατηγορήσει τις κουρδικές δυνάμεις για επιθέσεις σε βάρος των ενόπλων δυνάμεών τους, παραβιάζοντας τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, με το κουρδικό SDF να έχει επίσης επιρρίψει ανάλογες κατηγορίες σε βάρος της Άγκυρας.

Όλα αυτά ενώ οι δυνάμεις των επιστρέφουν στη Συρία, επιστρατεύοντας ως δικαιολογία την προστασία των πετρελαϊκών κοιτασμάτων από την «απειλή» του ISIS.

Την επιστροφή αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία επιβεβαίωσε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Η εκ νέου ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή, αποσκοπεί στην προστασία των συριακών πετρελαϊκών κοιτασμάτων έναντι μίας πιθανής κατάληψης από το Ισλαμικό Κράτος ή άλλων «αποσταθεροποιητικών παραγόντων».

And so they are back. US convoy drives back to Syria. Here it is passing in Qamishli, just a day before the Russian MP were driving by the exact same street. This is a twist in a serious of events that are getting crazier and crazier.@Delilsouleman nails the picture of the day. pic.twitter.com/6srXXzxFaN

— Benedetta Argentieri (@benargentieri) October 26, 2019