Πλάνα από drones

Όλες τις δυνάμεις του φαίνεται πως χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ για να εξοντώσει τον ηγέτη του ISIS Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Συρία.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ τα αμερικανικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν κομάντος, ελικόπτερα, αεροσκάφη και drones για την επιχείρηση κατά του ηγέτη του ISIS.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αμερικανοί κομάντος έπεσαν από ελικόπτερα στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας για να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον τζιχαντιστών.

Λίγο νωρίτερα η ίδια οργάνωση είχε ανακοινώσει ότι οκτώ ελικόπτερα έβαλαν στο στόχαστρό τους ένα σπίτι και ένα όχημα στα περίχωρα του χωριού Μπαρίσα, μια περιοχή κοντά στα σύνορα Τουρκίας-Σύριας όπου βρίσκονταν «ομάδες που πρόσκεινταν στο Ισλαμικό Κράτος».

Στο βίντεο που έδωσαν στην κυκλοφορία συριακές οργανώσεις φέρεται να δείχνει τη στιγμή της επίθεσης στην περιοχή που βρισκόταν ο αλ Μπαγκντάντι. 

Για μεγάλη επιχείρηση έκανε λόγο μάρτυρας στο CNN: «Μετά τα μεσάνυχτα ακούσαμε πολλά ελικόπτερα και αεροπλάνα που πετούσαν στον ουρανό», δήλωσε ο μάρτυρας στο CNN.

«Είδα τέσσερα ελικόπτερα, αλλά μπορεί να υπήρχαν περισσότερα, ήταν πολύ σκοτεινά και δεν μπορούσα να διακρίνω ακριβώς. Άκουσα τους ήχους πολύ μακρινών βαρέων πολυβόλων, οι ήχοι των εκρήξεων διήρκεσαν περίπου μία ώρα και από τη θέση μου δεν μπορούσα να πω εάν υπήρχε πτώση (στρατιωτών) από αέρος ή όχι, ούτε καν αν η επίθεση ήταν στη Μπαρίσα (ένα χωριό κοντά στην Ιντλίμπ) αλλά ήταν στη δυτική πλευρά της Σαρμάντα» συμπλήρωσε.

Εικόνες από το σημείο της επιχείρησης

Το σπίτι που πιστεύεται ότι ήταν ο βασικός στόχος δέχθηκε πυρά από αέρος προτού μέλη των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού κατέβουν από ελικόπτερα και εμπλακούν σε μάχες στο έδαφος, εξήγησε η ίδια πηγή.

Από την πλευρά της, η κρατική τηλεόραση του Ιράκ μετέδωσε εικόνες από τη φερόμενη αμερικανική επιδρομή στη Συρία με στόχο τον αλ Μπανγκντάντι.

Σε εικόνες που τραβήχτηκαν υπό το φως της ημέρας φαίνεται ένας κρατήρας στο έδαφος, πιθανόν αποτέλεσμα της επιχείρησης, και ματωμένα, σκισμένα ρούχα. Επίσης μετέδωσε νυκτερινές εικόνες από μία έκρηξη.

Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας ο οποίος επεσήμανε ότι ιρακινές υπηρεσίες Πληροφοριών βοήθησαν στον εντοπισμό του αλ Μπαγκντάντι.

Ο έγκυρος δημοσιογράφος, Ρίτσαρντ Ένγκελ, μεταφέρει και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για εναέρια επιδρομή με ελικόπτερα αλλά και χρήση όπλων.

Picture of aftermath in Barisha, provided to @nbcnews, of aftermath of US raid that American officials are confident killed ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. Witnesses describe helicopter raid, air strike and small arms fire. pic.twitter.com/nkxE0TY81R — Richard Engel (@RichardEngel) October 27, 2019

Εικόνες από την περιοχή δίνει στη δημοσιότητα και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.





Την ίδια στιγμή, δημοσιογράφος των NY Times δημοσιεύει βίντεο που φέρεται να απεικονίζει την περιοχή λίγα λεπτά μετά την αμερικανική επίθεση.

This video purportedly shows the aftermath of the raid in which Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of the so-called Islamic State, was killed or blew himself up. Pretty sure it was filmed right here https://t.co/tZOnV0r5UI just west of Barisha (باريشا) in Idlib, Syria. pic.twitter.com/yQi12TLTY0 — Christiaan Triebert (@trbrtc) October 27, 2019

Ενώ, στη συνέχεια δημοσιεύει και ηχητικό που φέρεται να έχει ηχογραφηθεί την ώρα της επίθεσης.

Second, Barisha seemed like a good place to start because several Twitter and Telegram reports referred to it as the place of an ongoing raid. Here's one of the earliest mentions I could find of helicopters crossing into Idlib from Turkey. It was sent at 11:09 PM local. pic.twitter.com/WcLsbj3053 — Christiaan Triebert (@trbrtc) October 27, 2019

Ιστορική επιχείρηση, λέει ο ηγέτης των Κούρδων

Για «μια επιτυχημένη και ιστορική επιχείρηση, αποτέλεσμα της συνεργασίας σε επίπεδο πληροφοριών με τις ΗΠΑ» έκανε λόγο από την πλευρά του την Κυριακή ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), Μάζλουμ Άμπντι, σε μια προφανή αναφορά στο θάνατο του επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι σε αμερικανική επιχείρηση στη ΒΔ Συρία.

Πάντως, ο Άμπντι, παρότι χαιρέτισε στη συνεργασία αμερικανικών και κουρδικών δυνάμεων, δεν επιβεβαίωσε ξεκάθαρα το θάνατο του αλ Μπανγκντάντι στο λογαριασμό του στο Τwitter.

Successful& historical operation due to a joint intelligence work with the United States of America. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) October 27, 2019

Όπως μεταδίδει το ABC ο επικεφαλής του ISIS πυροδότησε το γιλέκο με εκρηκτικά που φορούσε και αυτοκτόνησε, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν στόχος πυραύλου.

Τα βλέμματα στραμμένα στον Τραμπ

Όλοι πλέον περιμένουν τις δηλώσεις Τραμπ στις 15:00 (ώρα Ελλάδος) καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο twitter ότι «συνέβη κάτι μεγάλο» με τον Λευκό Οίκο να ανακοινώνει ότι η δήλωση θα είναι «πολύ σημαντική» και θα γίνει από την Αίθουσα Υποδοχής Διπλωματών του Λευκού Οίκου, όπου ο Τραμπ ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του στρατού της Τουρκίας και των κουρδικών πολιτοφυλακών στη βορειοανατολική Συρία.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Αν όντως η αμερικανική επιχείρηση επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για το πιο σημαντικό χτύπημα κατά των τζιχαντιστών μετά την δολοφονία στις 2 Μαΐου 2011 του Οσάμα μπιν Λάντεν από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν.