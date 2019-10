Η αστυνομία στο Βιετνάμ πήρε σήμερα δείγματα τριχών και αίματος για να έχει το DNA συγγενών ανθρώπων που εκφράζονται φόβοι ότι είναι μεταξύ των 39 που έχασαν τη ζωή τους στο πίσω μέρος ενός φορτηγού την περασμένη εβδομάδα κοντά στο Λονδίνο, δήλωσαν μέλη των οικογενειών τους.

Οι πατέρες των Τζόζεφ Νγκουγιέν Ντινχ Λουόνγκ και Φαμ Θι Τρα Μάι, που οι οικογένειές τους πιστεύουν ότι έχασαν τη ζωή τους στο κοντέινερ του φορτηγού, σύμφωνα με το ΑΠΕ, δήλωσαν ότι τους επισκέφθηκαν χωριστά αστυνομικοί για να πάρουν δείγματα.

«Αστυνομικοί από το υπουργείο Δημόσιας Ασφαλείας ήρθαν για να πάρουν δείγματα DNA, από τα μαλλιά μας και το αίμα μας», δήλωσε στο Ρόιτερ ο Νγκουγιέν Ντινχ Τζία στο Καν Λοκ της επαρχίας Χα Τινχ στο βορειοκεντρικό Βιετνάμ.

Η κυβέρνηση του Βιετνάμ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Στο μεταξύ κορυφώνεται η αγωνία των οικογενειών στο Βιετνάμ, που περιμένουν να μάθουν αν συγγενείς τους είναι μεταξύ των 39 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε φορτηγό ψυγείο το οποίο εντοπίστηκε την Τετάρτη κοντά στο Λονδίνο.

Πέντε άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Βρετανία στο πλαίσιο της έρευνας για τους νεκρούς μετανάστες που εντοπίστηκαν στο φορτηγό ψυγείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Βαριές είναι και οι κατηγορίες που επιβαρύνουν τον οδηγό του φορτηγού.

Essex Police says 25-year-old Maurice Robinson has been charged with 39 counts of manslaughter and conspiracy to traffic people after the bodies of 39 people were found in a lorry container in Thurrock earlier this week

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 26 Οκτωβρίου 2019