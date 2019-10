Από τον Πάπα Φραγκίσκο έγινε δεκτός σε εγκάρδιο κλίμα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας στο Βατικανό.

Στη συνάντηση με τον Ποντίφικα, ο οποίος «αποτελεί παγκόσμια έμπνευση για τις ανθρώπινες αξίες», όπως σημειώνει σε ανάρτηση στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών, επιβεβαιώθηκαν οι στενές σχέσεις Ελλάδος- Βατικανού.

