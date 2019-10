Φρενίτιδα έχει προκαλέσει η ταινία «Τζόκερ» μετατρέποντας τα σκαλιά από την διάσημη σκηνή όπου περνά ο Χοακίν Φίνιξ, υποδυόμενος τον ομώνυμο χαρακτήρα, πόλο έλξης και σημείο αναφοράς, μέρος με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα αυτήν την στιγμή στην Νέα Υόρκη.

Το αμερικάνικο ψυχολογικό θρίλερ έχει «σπάσει» τα ταμεία του βρετανικού box office, συγκεντρώνοντας 619,5 εκατ. δολάρια από τις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Forbes, και τα σκαλιά γνωρίζουν και εκείνα την ίδια αναγνωρισιμότητα.

Σύμφωνα με την πλοκή της ταινίας (ακολουθεί σπόιλερ), ο αγαπημένος κακοποιός Τζόκερ κατεβαίνει χορεύοντας την σκάλα πριν πάει στο βραδινό show του Murray Fraklin, όπου θα οργανώσει την παράστασή του.

Ο Τζόκερ χορεύει και καπνίζει σχεδόν ανέμελα κατεβαίνοντας τα σκαλιά. «Ο Χοακίν ως Τζόκερ που χορεύει και καπνίζει σε αυτά τα σκαλιά είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσε να συμβεί σε ταινία» γράφει χαρακτηριστικά ένας εκ των εκατομμυρίων φαν της ταινίας.

joaquin as joker dancing and smoking on those stairs is one of the best things to ever happen in movies. pic.twitter.com/mkP0RDJTYJ

— kaz. (@joaquinsjoker) October 19, 2019