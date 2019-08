Η Βρετανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ελλείψεις καυσίμων, τροφίμων και φαρμάκων εάν αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία, ενώ θα προκληθεί κομφούζιο στα λιμάνια και θα απαιτηθούν σκληρά σύνορα με την Ιρλανδία, αναφέρουν κυβερνητικά έγγραφα που διέρρευσαν και δημοσιεύονται στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας The Sunday Times.

Σύμφωνα με τους Σάντεϊ Τάιμς, τα έγγραφα αυτά – από τον φάκελο με ονομασία «Οperation Yellowhammer» – εξετάζουν τις πιθανότερες συνέπειες του λεγόμενου no-deal Brexit και όχι τα χειρότερα πιθανά σενάρια.

Με βάση τους υπολογισμούς του Λονδίνου, το 85% των φορτηγών που περνούν στην Ευρώπη «μπορεί να μην είναι έτοιμα» για τους τελωνειακούς ελέγχους της Γαλλίας, κάτι που θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα λιμάνια και στα σημεία ελέγχου και ενδέχεται η ροή να μην εξομαλυνθεί παρά μετά από τρεις μήνες.

Ακόμη, η βρετανική κυβέρνηση αναμένει ότι θα χρειαστούν σκληρά σύνορα ανάμεσα στη βρετανική επαρχία της Βόρειας Ιρλανδίας και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, καθώς οι τρέχοντες σχεδιασμοί για να αποφεύγονται οι έλεγχοι δεν θεωρούνται βιώσιμοι, κατά τα έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα.

Το πακέτο των εγγράφων προσφέρει «μια σπάνια ματιά στους μυστικούς σχεδιασμούς που καταρτίζει η κυβέρνηση για να αποτρέψει μια καταστροφική κατάρρευση των υποδομών της χώρας», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο φάκελος, που φέρει διαβάθμιση «εμπιστευτικός», πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται άδεια χειρισμού απορρήτων για την πρόσβαση σ’ αυτόν, χαρακτηρίζεται αξιοσημείωτος, αφού δίνει την πιο πλήρη εικόνα για την ετοιμότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να αντιμετωπίσει το διαζύγιο χωρίς συμφωνία, προστίθεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας.

The Sunday Times has obtained a copy of the government's classified 'Yellowhammer' report on the chaos expected after a no-deal Brexit. Find out how Whitehall is preparing for food and medicine shortages, transport disruption and civil unrest in our comprehensive coverage. pic.twitter.com/UwDmCUtsbt

— The Sunday Times (@thesundaytimes) August 17, 2019