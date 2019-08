Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπασακσεχίρ με 2-0 και προκρίθηκε στα playoff του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Κράσνονταρ με στόχο την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης.

Το βράδυ της Τρίτης θα μείνει και για έναν άλλο λόγο αξέχαστο σε δύο φιλάθλους της ομάδας. Μαντί Καμαρά και Γιασίν Μεριά έδωσαν τις φανέλες τους σε δύο φιλάθλους του Ολυμπιακού με κινητικά προβλήματα, δείχνοντας το μεγαλείο του αθλητισμού.

Το βίντεο ανήρτησε ο επίσημος λογαριασμός της ΠΑΕ, προβάλλοντας την κίνηση των δύο αθλητών της ως παράδειγμα προς μίμηση. Τέτοιες ενέργειες θέλουμε να βλέπουμε σε όλα τα γήπεδα.

Οι Καμαρά και Μεριά προσέφεραν αξέχαστες στιγμές σε φίλους της ομάδας μας! Το αληθινό μεγαλείο του αθλητισμού! / @MCamarajr10 and #YassineMeriah offered some unforgettable moments to our fans! This is the true greatness of sports!#Olympiacos #Camara #UnforgettableMoments #Fans pic.twitter.com/btIFAHCwPx

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 15, 2019