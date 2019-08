Αυξημένα εμφανίζονται τα επίπεδα της ραδιενέργειας στην πόλη Σεβεροντβίνσκ, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με τις αρχές, στην διάρκεια δοκιμής πυραύλου σε θαλάσσια εξέδρα.

Η ρωσική κρατική μετεωρολογική υπηρεσία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, κάνει λόγο για αύξηση μέχρι και 16 φορές στις 8 Αυγούστου ενώ η Greenpeace έχει ανακοινώσει πως τα επίπεδα ραδιενέργειας έχουν ανέβει έως και 20 φορές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε δηλώσει αρχικά πως τα επίπεδα ραδιενέργειας είχαν παραμείνει φυσιολογικά μετά το ατύχημα στην βάση, γεγονός που διαψεύστηκε αργότερα από τις αρχές της πόλης του Σεβεροντβίνσκ, καθώς όπως ανακοίνωσαν υπήρξε άνοδος των επιπέδων για σύντομο χρονικό διάστημα.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ρωσίας, Rosgidromet, μιλά για αύξηση των επιπέδων από τέσσερις έως και 16 φορές.

Τέσσερις ημέρες μετά την πυρηνική έκρηξη που κόστισε την ζωή πέντε ανθρώπων σε στρατιωτική βάση στην Βόρεια Ρωσία, οι αρχές αναγνώρισαν χθες, Δεύτερα, ότι το δυστύχημα συνέβη κατά την διάρκεια δοκιμών «νέων όπλων» ενώ δεσμεύθηκαν να τις συνεχίσουν έως ότου ολοκληρωθούν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Αμερικανών ειδικών το δυστύχημα συνέβη πιθανότατα κατά την διάρκεια δοκιμής του πυραύλου Κρουζ, ένα από τα νέα ρωσικά όπλα, στα οποία είχε αναφερθεί ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στις αρχές της χρονιάς.

Ο ρωσικός οργανισμός πυρηνικής ενέργειας, δίχως να γίνει συγκεκριμένος, αποτίοντας φόρο τιμής στα πέντε μέλη του προσωπικού που έχασαν την ζωή τους, διαβεβαίωσε ότι σκοπεύει «να συνεχίσει τη δουλειά του πάνω στους νέους τύπους όπλων, που σε κάθε περίπτωση θα συνεχιστεί μέχρι τέλους».

«Θα φέρουμε σε πέρας τα καθήκοντα που μας εμπιστεύθηκε η πατρίδα μας. Η ασφάλειά της θα είναι απόλυτα εγγυημένη», τόνισε ο γενικός διευθυντής του Ροσατόμ, ο Αλεξέι Λιχατσόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο θάνατος δύο «ειδικών» ανακοινώθηκε αρχικά από τις ρωσικές αρχές, δίχως να καταστήσουν όμως σαφές εάν συγκαταλέγονται στους πέντε νεκρούς της ανακοίνωσης του ρωσικού οργανισμού πυρηνικής ενέργειας.

Από το πυρηνικό δυστύχημα τραυματίστηκαν ακόμα τρεις άνθρωποι, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Ροσατόμ, έχουν υποστεί εγκαύματα.

Αμέσως μετά την έκρηξη, το υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε πως το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής «πυραυλοκινητήρα υγρού καυσίμου», χωρίς να αποσαφηνίσει αν στο δυστύχημα ενεπλάκη πυρηνικό καύσιμο.

Την διαβεβαίωση του υπουργείου ότι «δεν εκλύθηκαν βλαβερές ουσίες» και ότι «δεν υπήρξε καμία ραδιενεργή μόλυνση» διάψευσαν λίγο αργότερα, οι αρχές πόλης κοντά στην βάση του δυστυχήματος, που ανέφεραν «για σύντομο χρονικό διάστημα αύξηση της ραδιενέργειας», πριν αποσυρθεί το εν λόγω δελτίου Τύπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε χθες, Δευτέρα, μέσω Twitter, ότι «οι ΗΠΑ έμαθαν πολλά από την έκρηξη ελαττωματικού πυραύλου στη Ρωσία», αναφερόμενος στον ρωσικό πύραυλο με την κωδική ονομασία του NATO, «Skyfall». «Έχουμε παρόμοια τεχνολογία, αλλά πιο προχωρημένη», πρόσθεσε ο μεγιστάνας.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2019