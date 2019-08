Υλικές ζημιές προκλήθηκαν από τα κομμάτια ενός αεροπλάνου που έπεφταν σαν «σφαίρες» από ένα Boeing 737 που απογειώθηκε από τη Ρώμη, κάνοντας τους κατοίκους της Αιώνιας Πόλης να τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν.

Η ιταλική αεροπορία έχει διατάξει έρευνα μετά από αναφορές δεκάδων ντόπιων κατοίκων που είδαν «εκατοντάδες κομμάτια» θραυσμάτων, μήκους περίπου 20 εκατοστών, να πέφτουν από ένα αεροσκάφος της Norwegian Airlines μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης το Σάββατο.

#Boeing787"s engine parts fall from sky onto cars and people#Fiumicino #Italy pic.twitter.com/tEtZ0Hbvcx

— Ruptly (@Ruptly) August 12, 2019