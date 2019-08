Νεκρός στο κελί του βρέθηκε ο Αμερικανικός χρηματιστής Τζέρφι Έπσταϊν (Jeffrey Epstein), όπου περίμενε τη δίκη του για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο δισεκατομμυριούχος Αμερικανός χρηματιστής που αντιμετώπιζε κατηγορίες για τον βιασμό δεκάδων ανήλικων κοριτσιών, φαίνεται ότι έδωσε τέλος στη ζωή του, ενώ λίγες ώρες πριν είχαν δημοσιοποιηθεί έγγραφα της δικογραφίας εναντίον του, με σοκαριστικές λεπτομέρειες για την φύση της σεξουαλικής του ζωής.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομασθούν, ο ηλικίας 66 ετών Έπσταϊν απαγχονίσθηκε μέσα στο κελί του την παρασκευή το βράδυ και το άψυχο σώμα του βρέθηκε σήμερα το πρωί γύρω στις 07:30 (τοπική ώρα, 14:30 ώρα Ελλάδας).

Ο Έπσταϊν είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για παιδεραστία και πρόσφατα στην αρχές Ιουλίου είχε ξανασυλληφθεί από το FBI με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά δεκάδες ανήλικες κοπέλες στη Φλόριντα και στη Νέα Υόρκη.

Βρισκόταν αντιμέτωπος με της μέγιστη ποινή 45 ετών κάθειρξης ενώ μόλις πριν λίγες ώρες είχαν δει το φως της δημοσιότητας έγγραφα της δικογραφίας εναντίον του, με σοκαριστικές λεπτομέρειες για την φύση της σεξουαλικής του ζωής.

Breaking News: Financier Jeffrey Epstein has been found dead in a Manhattan jail while awaiting trial on sex-trafficking charges, law enforcement officials say https://t.co/wmCIGf21o2

— The Wall Street Journal (@WSJ) August 10, 2019