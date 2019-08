View this post on Instagram

Σεβόμαστε το περιβάλλον στην πράξη! Για πρώτη φορά εφαρμόζουμε στο Μέγαρο Μαξίμου ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης συσκευασιών. Με το νέο σύστημα γίνεται ανακύκλωση πολύ περισσότερων υλικών και τα οφέλη πηγαίνουν σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.