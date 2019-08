Εκκενώθηκαν κτήρια

Λήξη συναγερμού στα γραφεία της εφημερίδας USA Today, στη Βιρτζίνια, τα οποία εκκενώθηκαν ύστερα από πληροφορίες ότι είχε εισέλθει σε αυτά ένοπλος άντρας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως οι πληροφορίες ήταν λανθασμένες και οι έρευνες για πυροβολισμούς ή παρουσία ένοπλου άντρα εντός του κτηρίου, δεν είχαν αποτέλεσμα.

Νωρίτερα, σήμανε συναγερμός στα κεντρικά γραφεία της εφημερίδας USA Today στη Βιρτζίνια, ύστερα από αναφορές ότι ένοπλος άνδρας εισέβαλε στα κτήρια. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ είναι νωπές οι μνήμες από τις δύο αιματηρές επιθέσεις σε Τέξας και Οχάιο που κόστισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, ανοίγοντας και πάλι τη συζήτηση περί σοβαρού περιορισμού της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ.

USA TODAY headquarters evacuated after police report man with a weapon at the building in suburban Washington, D.C. https://t.co/Aw3fZuUBDM — USA TODAY (@USATODAY) August 7, 2019

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εφημερίδας και προχώρησαν στην εκκένωση των κτηρίων και της περιοχής.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαρτυρούν τον πανικό που επικράτησε έξω από τα γραφεία του USA Today. Αστυνομικοί διενεργούν έρευνα στο σημείο, ενώ και ελικόπτερο συμμετέχει στην έρευνα.