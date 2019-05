Στους 41 ανέρχονται οι νεκροί από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αεροσκάφος της εταιρείας Aeroflot το οποίο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, ανακοίνωσε η Επιτροπή Ερευνών.

Οι 37 από τους 78 επιβάτες και μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο Sukhoi Superjet 100 διασώθηκαν, οπως είπε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Σβετλάνα Πετρένκο.

Η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της διευκρίνισε ότι το αεροπλάνο «επέστρεψε στο αεροδρόμιο για τεχνικούς λόγους» και ότι οι μηχανές του τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την προσγείωση.

Δύο παιδιά είναι μεταξύ των θυμάτων. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τρεις άνθρωποι δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες στο αεροδρόμιο μετά την τραγωδία και αρνήθηκαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Το Sukhoi Superjet 100 προσγειώθηκε εκτάκτως στο αεροδρόμιο απ’ όπου είχε απογειωθεί νωρίτερα, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε έναν από τους κινητήρες του. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε, αφού όμως κατέκαψε το αεροσκάφος.

Η κατασκευάστρια εταιρεία διαβεβαίωσε ότι το αεροπλάνο είχε περάσει από τον προγραμματισμένο έλεγχο συντήρησης τον Απρίλιο. Το SS100 ήταν καινούριο αεροσκάφος, αφού κατασκευάστηκε τον Αύγουστο του 2017.

Η εταιρεία Aeroflot στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση SU 1492 «επέστρεψε στο αεροδρόμιο για τεχνικούς λόγους» και ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε έχει πλέον κατασβεστεί. «Προσφέρθηκε ιατρική βοήθεια σε όσους την χρειάζονταν», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι έχει ήδη συσταθεί μία επιτροπή για να ερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το πρακτορείο Tass, επικαλούμενο μια πηγή την οποία δεν κατονομάζει, ανέφερε ότι η πυρκαγιά στο αεροπλάνο ενδέχεται να προκλήθηκε από κεραυνό.

Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ έδωσε εντολή στον υπουργό Μεταφορών Εβγκένι Ντίτριτς να συγκροτήσει μια επιτροπή για να ερευνήσει τις συνθήκες του δυστυχήματος. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε επίσης να γίνει έρευνα εις βάθος, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Την δραματική στιγμή που το Superjet-100 πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση με φλεγόμενο κινητήρα – και πριν τυλιχτεί εξολοκλήρου στις φλόγες – κατέγραψε επιβάτης της πτήσης. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την καμπίνα ενώ οι επιβάτες ακούγονται τρομοκρατημένοι.

The plane is on fire at Sheremetevo airport in Moscow #BreakingNews #CNN #BBC pic.twitter.com/pQrsOboAJV

— Sanat Sharipov (@SanatSharipov) May 5, 2019