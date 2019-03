Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τον Ολυμπιακό καθώς συμπληρώνει 94 χρόνια από την ίδρυσή του.

Οι ερυθρόλευκοι γιορτάζουν τα 94 χρόνια της ένδοξης ιστορίας τους και η ΠΑΕ ανάρτησε ένα εντυπωσιακό βίντεο όπου φίλοι των Πειραιωτών κάνουν bundgee jumping με τη σημαία της ομάδας και με αφορμή τα 94α γενέθλια του συλλόγου.

«Για τη μεγάλη μας αγάπη, για τον Θρύλο μας! Χρόνια πολλά στον Ολυμπιακό μας!», αναφέρει στη λεζάντα του βίντεο ο Ολυμπιακός.

Δείτε το βίντεο:

Για τη μεγάλη μας αγάπη, για τον Θρύλο μας! Χρόνια πολλά στον Ολυμπιακό μας! / For our big love, for our Legend! Happy Birthday Olympiacos! 🔴⚪🎉 #olympiacos #olympiacos94 #94LegendaryYears #HappyBirthday #skydiving pic.twitter.com/2wwX24jNLs

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) March 10, 2019