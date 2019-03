Με ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο άλλοτε Ερυθρόλευκος κόουτς, Μίτσελ Γκονθάλεθ, ευχήθηκε στους Πειραιώτες για τα 94α γενέθλιά τους.

Συγκεκριμένα ο Ισπανός κόουτς έγραψε:

«Χρόνια πολλά για τα 94α γενέθλια Ολυμπιακέ! Περήφανος που είμαι για πάντα μέλος της οικογένειας», ενώ το μήνυμά του συνόδευε μια φωτογραφία του ίδιου να σηκώνει το τρόπαιο του πρωταθλήματος.

Δείτε το σχετικό tweet:

Happy 94th Birthday @olympiacos_org. Proud to be part of the family for ever. pic.twitter.com/idvAkRQUqg

— Míchel (@MichelGonzalez) March 10, 2019