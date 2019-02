Ο κ. Άσπρεϊ κατά τη συνέντευξη τύπου επεσήμανε ότι αυτή είναι η αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού για μια μελλοντική ανάπτυξη, μιλώντας για δυνατότητα νέων ανακαλύψεων τόσο στο 10 όσο και σε άλλα τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ. Εξέφρασε ακόμα το ενδιαφέρον της ExxonMobil για ευρύτερες έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας ότι το οικόπεδο 10 δεν αμφισβητείται, σχολιάζοντας τις τουρκικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Στη γεώτρηση ανακαλύφθηκε στήλη φυσικού αερίου 133 μέτρων και βάσει της προκαταρκτικής ανάλυσης που έχει διενεργηθεί, εκτιμάται ότι ο ταμιευτήρας είναι άριστης ποιότητας και διαθέτει συνολικές ποσότητες φυσικού αερίου 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (Tcf). Προκειμένου δε να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ποσότητα φυσικού αερίου που περιέχεται στον ταμιευτήρα «Glaucus-1», θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες περαιτέρω εργασίες αξιολόγησης. Της γεώτρησης «Glaucus-1» είχαν προηγηθεί οι γεωτρητικές εργασίες στον στόχο «Delphyne-1», οι οποίες διενεργήθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Ιανουαρίου 2019 χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί εκμεταλλεύσιμη συγκέντρωση υδρογονανθράκων».

Στην ανακοίνωση της η αμερικανική εταιρεία ExxonMobil αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο στόχο, που βρίσκεται στο μπλοκ 10, βρέθηκε μια δεξαμενή αερίου μήκους περίπου 133 ποδών (133 μέτρα). Το πηγάδι ήταν διάτρητο σε βάθος 13.780 ποδιών (4.200 μέτρα) στα 6,769 πόδια (2.063 μέτρα) νερού.

Με βάση την προκαταρκτική ερμηνεία των δεδομένων για το στόχο, η ανακάλυψη θα μπορούσε να αντιπροσωπεύσει φυσικό φυσικό αέριο πόρων ύψους περίπου 5 τρισεκατομμυρίων έως 8 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών (142 δισ. Έως 227 δισ. Κυβικά μέτρα). Θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση τους επόμενους μήνες για τον καλύτερο προσδιορισμό του δυναμικού των πόρων.

«Αυτά είναι ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε μια περιοχή έρευνας αιχμής», δήλωσε ο Steve Greenlee, πρόεδρος της ExxonMobil Exploration Company. «Η περαιτέρω αξιοποίηση του δυναμικού αυτού του νέου πόρου που θα αποτελέσει πηγή ενέργειας για τις περιφερειακές και παγκόσμιες αγορές».

Το Glaucus-1 ήταν το δεύτερο από ένα πρόγραμμα γεωτρήσεως δύο πηγαδιών στο Block 10. Στο πρώτο πηγάδι Delphyne-1 δεν βρέθηκαν εμπορικές ποσότητες υδρογονανθράκων.

Το Block 10 είναι 635.554 στρέμματα (2.572 τετραγωνικά χιλιόμετρα). Η ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited είναι διαχειριστής και κατέχει ποσοστό 60% στο μπλοκ. Κατάρ Petroleum International Upstream O.P.C. κατέχει ποσοστό 40%».

@ExxonMobil & @QatarPetroleum make a world-class discovery offshore #Cyprus at #Glaucus. A high-quality reservoir 5-8 TCF of #NatGas is added to the country’s reserves and demonstrates the emergence of the Republic‘s #EEZ as an alternative indigenous source of supply to the #EU. pic.twitter.com/BkE0VKrKTS

— Georgios Lakkotrypis (@GLakkotrypis) February 28, 2019