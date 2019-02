Από τον Σεπτέμβρη του 2015, έχει να σκοράρει μακριά από τον Βαρκελώνη, ο διεθνής Ουρουγουανός στράικερ της Μπάρτσα Λουίς Σουάρες.

Τότε είχε βρει δίχτυα στο «Ολίμπικο» κόντρα στη Ρόμα. Μέχρι το ματς της Τρίτης με τη Λυών, και συγκεκριμένα το 22ο λεπτό της αναμέτρησης, ο πολύπειρος φορ συμπλήρωσε τις 24 διαδοχικές αγωνιστικές ώρες χωρίς να στείλει την μπάλα σε αντίπαλα δίχτυα σε εκτός έδρας ματς!

Ένα αρνητικό που όπως φαίνεται να διευρυνθεί

Εδώ το σχετικό tweet:

Luis Suárez has failed to score in his last 16 UCL away games:

❌ vs BATE

❌ vs Arsenal

❌ vs Atlético

❌ vs Gladbach

❌ vs Man City

❌ vs Celtic

❌ vs PSG

❌ vs Juve

❌ vs Sporting

❌ vs Olympiacos

❌ vs Juve

❌ vs Chelsea

❌ vs Roma

❌ vs Spurs

❌ vs Inter

❌ vs Lyon

😳 pic.twitter.com/7dhICLKQ1K

— Squawka Football (@Squawka) February 19, 2019