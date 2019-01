Προάγγελος των Οσκαρ

Το αξιόλογο κάστινγκ της ταινίας "Mαύρος Πάνθηρας", η Γκλεν Κλόουζ και ο Ράμι Μάλεκ ήταν οι μεγάλοι νικητές των αμερικανικών Βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών (SAG) βράδυ της Κυριακής στο Λος Αντζελες, τα οποία θεωρούνται προάγγελος των 'Οσκαρ, κυρίως για τα βραβεία των ηθοποιών.

Στην κούρσα για τα 'Οσκαρ, ο "Μαύρος Πάνθηρας", ταινία της Marvel που κυριάρχησε στο παγκόσμιο box-office το 2018 (1,3 δισεκ. δολάρια από εισιτήρια), απέσπασε το SAG του "καλύτερου συνόλου ηθοποιών", βραβείο που διεκδικούσαν επίσης το ρομαντικό δράμα "A Star is Born" ("Ενα Αστέρι Γεννιέται") που θεωρείτο ωστόσο φαβορί και το "BlacKkKlasman" του βετεράνου Σπάικ Λι.

Το κάστινγκ του "Μαύρου Πάνθηρα", στη μεγάλη πλειοψηφία του αποτελείτο από μαύρους ηθοποιούς, ήταν από τα πιο εντυπωσιακά: Άντζελα Μπάσετ, Τσάντγουικ Μπόσμαν, Ντανάι Γκουρίρα, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκ'ο, Φόρεστ Γουίτακερ, 'Aντι Σέρκις...

Ο "Μαύρος Πάνθηρας" είχε επιλεγεί και στην κατηγορία της Σκηνής δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε ταινία, βραβείο που κέρδισε το ισχυρό συνεργείο του το οποίο αποτελείτο από δεκάδες επαγγελματίες.

Στις ατομικές κατηγορίες, η κριτική επιτροπή των SAG επιβεβαίωσε την επιλογή των Χρυσών Σφαιρών που δόθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο Ράμι Μάλεκ, που θεωρείτο αουτσάιντερ, για ακόμη μια φορά έκανε την έκπληξη και απέσπασε το βραβείο του α΄ανδρικού ρόλο για την ερμηνεία του ως Φρέντι Μέρκιουρι στην ταινία "Bohemian Rhapsody" ξεπερνώντας το μεγάλο φαβορί Κρίστιαν Μπέιλ, που έγινε αγνώριστος υποδυόμενος των αμερικανό αντιπρόεδρο Ντι Τσέινι στην ταινία "Vice".

Στις γυναίκες, η Γκλεν Κλόουζ απέσπασε το βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία "The Wife" ("H Σύζυγος"), ξεπερνώντας μια άλλη νικήτρια των Χρυσών Σφαιρών (κατηγορία "κωμωδία") Ολίβια Κόλμαν που υποδύεται την βασίλισσα Άννα στην ταινία "Η Ευνοούμενη" του Γιώργου Λάνθιμου, ταινία φαβορί για τα 'Οσκαρ όπου πηγαίνει με 10 υποψηφιότητες.

Λιγότερα προβεβλημένα σε σχέση με τις Χρυσές Σφαίρες, τα βραβεία SAG θεωρούνται ένας πιο αξιόπιστος δείκτης για τα 'Οσκαρ, καθώς τα μέλη τους ψηφίζουν στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Παρότι συμπίπτουν μια φορά στις δύο στην κατηγορία της "καλύτερης ταινίας" με τα 'Οσκαρ (κατά 48%), στους ηθοποιούς συμπίπτουν κατά 79% στους άνδρες και 75% στις γυναίκες για τους βασικούς ρόλους.

Μεγάλοι χαμένοι της βραδιάς ήταν η ποπσταρ Lady Gaga και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, οι οποίοι έδειχναν να έχουν πολλές πιθανότητες μετά την εμπορική επιτυχία και τις καλές κριτικές που απέσπασε η ταινία "A Star is Born".

Άλλος χαμένος της 25ης τελετής απονομής, η ταινία "Roma" του Αλφόνσο Κουαρόν, την οποία εξύμνησαν οι κριτικοί και πηγαίνει στα 'Οσκαρ με 10 υποψηφιότητες. Ωστόσο ήταν εντελώς απούσα από την κούρσα για τα SAG...

Ο Μαχερσάλα 'Αλι έλαβε το βραβείο του καλύτερου β΄ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο "Green Book", στην οποία υποδύεται τον μαύρο πιανίστα Ντόναλντ Σίρλεϊ που τόλμησε το 1962 μια περιοδεία στον νότο των Ηνωμένων Πολιτειών που κυριαρχείται ακόμη από τον φυλετικό διαχωρισμό. Ο Σίρλεϊ τελεί υπό την προστασία ενός ιταλικής καταγωγής σωματοφύλακα, του Βίγκο Μόρτενσεν, ο οποίος απέσπασε μια Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του.

Το αγαλματίδιο του καλύτερου β΄γυναικείου ρόλου απέσπασε η 'Εμιλι Μπλαντ για την ερμηνεία της στο θρίλερ τρόμου "A Quiet Place ("Ένα Ήσυχο Μέρος") που σκηνοθέτησε ο σύζυγός της Τζον Κρασίνσκι. "Σ΄ευχαριστώ που μου έδωσες τον ρόλο... Θα ήσουν σε πολύ άσχημη θέση αν δεν το είχες κάνει", του είπε.

Στην κατηγορία της τηλεόρασης, η ομάδα της σειράς "The Marvelous Mrs. Maisel" (Η Υπέροχη Κυρία Μάιζελ") πήρε τα τρία βραβεία στην κατηγορία "κωμωδία" (Τόνι Σαλούμπ, Ρέιτσελ Μπροσνάχαν και το σύνολο των ηθοποιών).

Για τις δραματικές σειρές, η Σάντρα Ο επιβεβαίωσε την Χρυσή της Σφαίρα για τον ρόλο της όχι και τόσο μυστικής πράκτορα στο "Killing Eve", ενώ ο Τζέισον Μπέιτμαν βραβεύτηκε στους άνδρες για το "Ozark". Το βραβείο του "καλύτερου συνόλου ηθοποιών σε δραματική σειρά" απέσπασε το κάστινγκ του "This Is Us".

Αναλυτικά λίστα των βραβευθέντων

Βραβεία SAG για τον κινηματογράφο

Καλύτερη Συνολική Ερμηνεία - Black Panther

Καλύτερη Α' Αντρική Ερμηνεία - Ράμι Μάλεκ, Bohemian Rhapsody

Καλύτερη Α' Γυναικεία Ερμηνεία - Γκλεν Κλόουζ, The Wife

Καλύτερη Β' Αντρική Ερμηνεία - Μαχερσάλα Άλι, Green Book

Καλύτερη Β' Γυναικεία Ερμηνεία - Έμιλι Μπλαντ, A Quiet Place

Βραβεία SAG για την τηλεόραση

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά - Πατρίσια Άρκετ Escape at Dannemora

Καλύτερη Αντρική Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά - Ντάρεν Κρις, Assassination of Gianni Versace

Καλύτερη Συνολική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά - This Is Us

Καλύτερη Αντρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά - Τζέισον Μπέιντμαν, Ozark

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά - Σάντρα Ο, Killing Eve

Καλύτερη Συνολική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά - The Marvelous Mrs. Maisel

Καλύτερη Αντρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά - Τόνι Σαλούμπ, The Marvelous Mrs. Maisel

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά - Ρέιτσελ Μπρόσναχαν, The Marvelous Mrs. Maisel