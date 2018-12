View this post on Instagram

Το 2019 η παρουσία του Ολυμπιακού στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ εντείνεται ακόμα περισσότερα καθώς συμμετέχει σε 5 νέες πρωτοβουλίες έχοντας τον ρόλο του συντονιστή σε δύο από αυτές. Η Γενική Γραμματέας του Ολυμπιακού, κα Χριστίνα Τσιλιγκίρη παρουσιάζει τα νέα προγράμματα δίνοντας μια μικρή γεύση από το τι πρόκειται να ακολουθήσει το νέο έτος όσον αφορά τις κοινωνικές δράσεις του συλλόγου. Χριστίνα Τσιλιγκίρη: «Ο Ολυμπιακός είναι το μεγαλύτερο αθλητικό σωματείο και το δείχνει έμπρακτα, συμμετέχοντας στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάδοση όλων των αθλημάτων καθώς και για την διάδοση των Ολυμπιακών ιδεών, αξιών και αρχών».