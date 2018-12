Ο Μάικ Τζέιμς δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις μετά τον αγώνα, καθώς έλεγε πως δεν έπαιξε καθόλου καλά και ήταν απογοητευμένος.

Αναφέρθηκε στο… περίεργο συναίσθημα που ένιωσε παίζοντας ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και τόνισε πως ήταν χαρούμενος που είδε και πάλι γνώριμα πρόσωπα.

Felt weird playing back at OAKA, great seeing my family and friends again. Love

— Mike James (@TheNatural_05) December 21, 2018