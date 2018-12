View this post on Instagram

Heading north. A small iceberg in the Antarctic. What will happen to the sea level if we accidentally melt the Greenland ice cap? / Ein kleiner Eisberg in der Antarktis, auf dem Weg nach Norden. Was wird wohl mit dem Meeresspiegel passieren, wenn wir aus Versehen Grönlands Eiskappe abschmelzen? Credit: ESA/A.Gerst #Antarctic #Greenland #SeaLevel #Climate #HumanInfluence #EarthFromSpace #Horizons