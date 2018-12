Μια μίνι ανοδική πορεία ακολούθησαν σήμερα, Τρίτη, οι βασικοί δείκτες της Wall Street μετά τις μεγάλες απώλειες των προηγούμενων ημερών, οι οποίοι τους οδήγησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το φθινόπωρο του 2017, με τους ωστόσο να παραμένουν επιφυλακτικοί εν αναμονή των αποφάσεων της Federal Reserve την Τετάρτη.

Οι δείκτες κινήθηκαν έντονα ανοδικά στις αρχικές συναλλαγές, ενώ όμως περιόρισαν σημαντικά στο τέλος τα κέρδη τους, σε κλίμα επιφυλακτικότητας εν αναμονή των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της Fed.

Η διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ ολοκληρώνεται αύριο, Τετάρτη, με τους αναλυτές να περιμένουν την τέταρτη και τελευταία για φέτος αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25% με 2,50%.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο επόμενο έτος, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η Fed θα επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων των επιτοκίων προκειμένου να μην επιβαρύνει περαιτέρω την αμερικανική οικονομία.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, οι δείκτες έκλεισαν με απώλειες άνω του 2%, με τον S&P 500 να διολισθαίνει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2017 και τον τεχνολογικό Nasdaq να υποχωρεί στο χαμηλότερο από τον Νοέμβριο του 2017. Ο Dow έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 23 Μαρτίου σημειώνοντας βουτιά 500 μονάδων.

Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Τρίτης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 82,66 μονάδες (+0,35%) και έφτασε στις 23.675,64 μονάδες, ενώ ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας έκλεισε στις 6.783,91 μονάδες, αυξημένος κατά 30,18 μονάδες ή +0,45%.

Ο δείκτης Standard & Poor’s 500, που είναι ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,22 της μονάδας (+0,01%), στις 2.546,16 μονάδες.

Σε μήνυμα του στο Twitter ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα του «οι άνθρωποι της Fed να διαβάσουν τη σημερινή Wall Street Journal πριν κάνουν ένα ακόμα λάθος».

Κάλεσε ταυτόχρονα την κεντρική τράπεζα να μην περιορίσει περισσότερο την ρευστότητα και να «νιώσει την αγορά», συμπληρώνοντας: «μην προχωράτε μόνο έχοντας υπ’ όψιν σας ανούσιους αριθμούς».

I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018