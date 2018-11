Ο Ολυμπιακός έχει 0-3 στη Euroleague Γυναικών, όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα απολύτως, αφού η νεανική ομάδα των Ερυθρόλευκων έχει παρουσιάσει τεράστια σημάδια προόδου και έχει κλέψει τις εντυπώσεις με την μαχητικότητά της.

Κάτι που επισήμανε και η ίδια η FIBA. Συγκεκριμένα στην επίσημη ιστοσελίδα της παγκόσμιας αρχής και σε άρθρο με τα power rankings των ομάδων της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός παρουσιάζει άνοδο τριών θέσεων, με την ομάδα του Γιώργου Παντελάκη να είναι 13η.

Μάλιστα στο άρθρο υπήρχε και η υποσημείωση που έλεγε: «Εντάξει γνωρίζουμε ότι μόλις έχασαν και οι πρωτάρηδες είναι στο 0-3. Γιατί λοιπόν τους μετακινήσαμε από τον πάτο της βαθμολογίας και τους αφήσαμε να ανέβουν τρεις θέσεις; Λοιπόν θα πρέπει να το πιστέψεις γιατί πραγματικά ο Ολυμπιακός προκάλεσε μία επική αναστάτωση σπρώχνοντας στα σκοινιά τη Ντιναμό Κουρσκ. Μας διασκέδασαν για τα καλά και αυτό είναι που λατρεύουμε να βλέπουμε.

Εχοντας ήδη παίξει καλά απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, τα σημάδια δείχνουν ότι πλέον ο Ολυμπιακός είναι στον σωστό δρόμο για να μπορέσει να κατακτήσει την ιστορικής σημασίας, πρώτη του νίκη στην Ευρωλίγκα. Η Χατάι πρόκειται για έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο για να παίξει, όμως η τούρκικη ομάδα έχει χάσει κάποια από την αυτοπεποίθησή της μετά της συνεχόμενες ήττες. Μπορεί ο Ολυμπιακός να μαρκάρει την Κόρτνεϊ Πάρις;».

After the exciting conclusion of the @EuroBasketWomen Qualifiers it"s back to the bread and butter of #EuroLeagueWomen!

👉 https://t.co/71bzZz3Jml pic.twitter.com/J4V8Qgr319

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) November 26, 2018