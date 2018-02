Ψύχος από τη Σιβηρία απλώνεται στην Ευρώπη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 25/02/2018 21:04 |

Η Ευρώπη τουρτουρίζει καθώς κύμα του σιβηρικού ψύχους απλώνεται σε ολόκληρη την ήπειρο, έχοντας προκαλέσει ήδη τον θάνατο τριών ανθρώπων, δύο στην Πολωνία και ενός στη Γαλλία.



Θερμοκρασίες μέχρι και -10 βαθμών Κελσίου που δίνουν την αίσθηση των -18 βαθμών C λόγω του αέρα: το κρύο που ήρθε από τη Σιβηρία έφθασε στη Γαλλία το απόγευμα. Ενας άστεγος βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί από δύο συντρόφους του στη Βαλάνς, όπου το θερμόμετρο έπεσε στους -3 βαθμούς τη νύκτα.



Στην Πολωνία, δύο άνθρωποι πέθαναν από το κρύο τη νύχτα του Σαββάτου ενώ την Κυριακή η θερμοκρασία έφθασε τους -12 βαθμούς Κελσίου.



Στη Ρωσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι κατά το διάστημα 23 έως 28 Φεβρουαρίου «ασυνήθιστα χαμηλές» θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στην χώρα. Απόψε τη νύκτα η θερμοκρασία στην περιοχή της Μόσχας αναμένεται να πέσει στους -25 βαθμούς C, ενώ σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής Ρωσίας το θερμόμετρο θα πέσει μέχρι τους -35 βαθμούς C.



Χιονοθύελλες αναμένονται την επόμενη εβδομάδα σε ολόκληρη τη Ρωσία.

Στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη, οι Ρουμάνοι θα τουρτουρίζουν με -25 βαθμούς C , μαζί με τους βαλκάνιους γείτονές τους.



Στο Βουκουρέστι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου αναμένεται σφοδρή χιονόπτωση.



Στην κεντρική Ευρώπη, στην Αυστρία και την Ουγγαρία, αλλά και στη Βρετανία, την Ιταλία και την Ισπανία, οι αρχές καλούν τους κατοίκους να προετοιμασθούν για τις συνέπειες του φαινομένου που έχει ονομασθεί «Μόσχα-Παρίσι» και προκαλείται από τις παγωμένες μάζες που προέρχονται από τη Σιβηρία.