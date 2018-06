Το «Game of Thrones» θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 13:31 |

Το «Game of Thrones» δεν σταματά του χρόνου. Θα έχουμε prequel! Είναι επίσημο. Η HBO έδωσε το πράσινο φως για πρόγραμμα-πιλότο του prequel του «Game of Thrones»! «Τέρμα οι ανησυχίες», διαβεβαιώνει το Entertainment Weekly.



Διαβάζουμε ότι στη σειρά, για τα όσα προηγήθηκαν αυτών που βλέπουμε να συμβαίνουν «σήμερα» στο Γουέστερος, θα συνεργαστούν ο Τζορτζ Ρ. Μάρτιν (στο πολύτομο έργο του οποίου βασίζεται το «Game of Thrones») και η Τζέιν Γκόλντμαν (την οποία ξέρουμε από τα σενάρια για τις ταινίες«Kick-Ass» και «Kingsman: The Secret Service»).



Το prequel θα μας πάει στην «Εποχή των Ηρώων» του κόσμου της μυθοπλασίας, 10.000 χρόνια πριν συναντήσουμε τους Σταρκ στο «Game of Thrones». Η HBO ανακοίνωσε πως η σειρά θα καλύπτει «την κάθοδο του κόσμου από τη χρυσή Εποχή των Ηρώων στην πιο σκοτεινή περίοδό του. Και μόνον ένα είναι βέβαιο: από τα φρικιαστικά μυστικά της ιστορίας του Γουέστερος έως τις πραγματικές απαρχές των white walkers, τα μυστήρια της Ανατολής, τους Σταρκ των θρύλων... δεν είναι η ιστορία που νομίζουμε ότι ξέρουμε».



Πέρυσι, η Γκόλντμαν είχε υπαινιχθεί ότι η σειρά της θα έχει χιούμορ και αίμα. «Αυτά είναι τα πράγματα που αγαπάω, και τα πράγματα που μου αρέσει να κάνω. Θα ήμουν ασυνεπής με τον εαυτό μου αν δεν τα έβαζα μέσα» εξομολογήθηκε στο Digital Spy.



Από την πλευρά του, ο Κέισι Μπλόις, διευθυντής προγραμματισμού στην HBO είπε ότι τα παράγωγα της τηλεοπτικής σειράς που θα βρουν τον δρόμο για την τηλεόραση θα είναι «από μηδέν μέχρι πέντε». Αποκάλυψε ότι το πρώτο δεν πρόκειται να προβληθεί παρά μόνον έναν χρόνο τουλάχιστον μετά το τέλος του «Game of Thrones», του οποίου ο τελευταίος κύκλος θα αρχίσει να προβάλλεται το 2019 και τον οποίο ο Μπλόις περιέγραψε ως «έξι ωριαίες ταινίες».



«Αυτό το show απέδειξε ότι η τηλεόραση είναι όσο εντυπωσιακή – και πολλές φορές περισσότερο – όσο είναι ο κινηματογράφος. Είναι μνημειώδες αυτό που κάνουν» δήλωσε στο Entertainment Weekly.



Πρόσφατα, η Εμίλια Κλαρκ αποκάλυψε ότι γύρισε την τελευταία σκηνή ως Ντενέρις Ταργκάριεν. «It fucked me up» είπε στο Vanity Fair. «Ξέροντας ότι, στο στόμα κάποιου, θα παραμείνει μόνιμη γεύση αυτού που είναι η Ντενέρις...»



Και τον περασμένο Απρίλιο, ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν μας αποκάλυψε ότι θα εκδοθεί τον Νοέμβριο μια «φανταστική ιστορία» της οικογένειας των Ταργκάριεν που συγγράφει ο ίδιος.