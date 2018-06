Η φωτογένεια των αττικών ερειπίων

Φωτογραφία από την Ακρόπολη: Με το κόκκινο πίσω από την κάμερα - Woo-hyung Kim (Διευθυντής Φωτογραφίας), μπροστά - Carolos Sturmey (Greek Grip), πίσω - Jim Philpott (UK Grip) © 2018 The Little Drummer Girl Distribution Limited. All rights reserved.

Η Ink Factory είναι ένα ανεξάρτητο στούντιο με παγκόσμια εμβέλεια, το οποίο ιδρύθηκε το 2010 από τους Στήβεν και Σάϊμον Κορνέλ. Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα με το οποίο ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους σημειώνουν ότι πρόκειται για μία εταιρεία που «αφηγείται συναρπαστικές ιστορίες μέσα από την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τα παιχνίδια». Βασικό τους όμως χαρτί είναι ότι έχουν τα δικαιώματα για τη διασκευή έργων του συγγραφέα Τζον Λε Καρρέ για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και άλλα μέσα.



Έτσι το ‘The Little Drummer Girl’ , η νέα τους παραγωγή, ήταν επόμενο να φτάσει στα εδάφη μας. Μετά μάλιστα από τον χειμωνιάτικο θόρυβο για τα γυρίσματα σκηνών της σειράς στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου και τη δυσανεξία του ΚΑΣ να αδειοδοτήσει το αίτημα του στούντιο (που όμως εγκρίθηκε) η παραγωγή της μίνι σειράς συνεχίστηκε. Και ορισμένα από τα γυρίσματά της ολοκληρώθηκαν και στην Ελλάδα. Με τη Faliro House Productions Α.Ε. (ναι την εταιρεία που μετρά στις παραγωγές της τις διεθνείς επιτυχίες- μεταξύ άλλων- των ταινιών του Γιώργου Λάνθιμου και της Αθηνάς –Ραχήλ Τσαγκάρη) να έχει αναλάβει την εκτέλεση παραγωγής στην Ελλάδα μεγάλου μέρους της σειράς.



Ο κορεάτης σκηνοθέτης Παρκ Τσαν-γουκ (εξαιρετικές στην αισθητική τους οι ταινίες θρίλερ και εκδίκησης που έχει υπογράψει The Handmaiden, Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance, Lady Vengeance, Stoker) περιγράφει την εμπειρία των γυρισμάτων στην Ελλάδα και σημειώνει: «Η κινηματογράφηση του ‘The Little Drummer Girl’ έγινε στα ίδια ακριβώς σημεία που περιγράφονται στο βιβλίο του Τζον Λε Καρρέ. Το ανεκτίμητο προνόμιο των γυρισμάτων σε τόσο σημαντικές, ιστορικά και πολιτιστικά, τοποθεσίες, όπως η Ακρόπολη ή ο ναός του Ποσειδώνα, δύσκολα αποτιμάται. Η Ελλάδα, γενέτειρα του δράματος στη Δύση, προσφέρει στους κινηματογραφιστές έναν καμβά μοναδικής απήχησης και, για μένα, αποτελεί το τέλειο μέρος για να αφηγηθώ την ιστορία του Τσάρλι».



Η σειρά αυτή πέρα από το βασικό συστατικό επιτυχίας της σεναριακής της δομής (δηλαδή το πρωτογενές συγγραφικό υλικό του Τζον Λε Καρρέ) προσφέρει και την έκπληξη του τόπου. Το φυσικό τοπίο της Αττικής στην περιοχή της Κινέτας και ιδιαίτερα η μελαγχολία της μετα-βιομηχανικής ζώνης της Ελευσίνας γίνονται «εξαγώγιμα προϊόντα» χάρη στην ιδιάζουσα …φωτογένειά τους. Έως και ο Λίβανος «χώρεσε» στα βιομηχανικά ερείπια της Ελευσίνας . Κατά τον συνιδρυτή της Ink Factory Σάϊμον Κορνέλ η Ελευσίνα χρησιμοποιήθηκε για να αναπαραστήσει το Λίβανο και η Νίκαια την Παλαιστίνη. «Η ποικιλία και το εύρος των διαθέσιμων τοποθεσιών για κινηματογράφηση στην Ελλάδα, την κατέστησε ιδανικό μέρος για να εκτυλιχθεί η ιστορία του ‘The Little Drummer Girl’. Στην Ελλάδα καταφέραμε να γυρίσουμε όχι μόνο τις εξαιρετικές σκηνές της σειράς που εκτυλίσσονται εκεί, αλλά και σκηνές που αντιστοιχούν στο Λίβανο, την Γιουγκοσλαβία (όπως ήταν τότε) και τη Ρώμη».



Το ‘The Little Drummer Girl’ αναμένεται να μεταδοθεί από το BBC και το AMC το φθινόπωρο του 2018. Πρόκειται για έναν συνδυασμό κατασκοπικού θρίλερ και ιστορίας αγάπης, μέσα από την αφήγηση μιας περίπλοκης υπόθεσης διεθνούς ίντριγκας, έρωτα και προδοσίας. Πρωταγωνιστούν οι Φλορενς Πιου, Αλεξάντερ Σκάρσγκααρντ και Μάϊκλ Σάνον.