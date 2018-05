Κάννες 2018: Οι μεγάλοι νικητές του 71ου Φεστιβάλ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 19/05/2018 21:29 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : 00:01 |

Τον Χρυσό Φοίνικα του 71ου Φεστιβάλ των Καννών κέρδισε το «Shoplifters» του Χιροκάζου Κόρε Έντα που παρακολουθεί την πορεία μίας οικογένειας τυχοδιωκτών, η οποία αποφασίζει να δώσει προσωρινό καταφύγιο σε ένα μικρό κορίτσι. Με μία τρυφερή ταινία και πυξίδα του τον ανθρωπισμό, ο Ιάπωνας σκηνοθέτης κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις και την καρδιά της κριτικής επιτροπής.



«Κάθε φορά που έρχομαι εδώ, που με καλούν στο Φεστιβάλ των Καννών, λέω στον εαυτό μου ότι είναι πραγματικά ένας τόπος όπου κάποιος παίρνει πολύ κουράγιο», δήλωσε ο Χιροκάζου Κόρε Έντα παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Αισθάνομαι επίσης την ελπίδα, την ελπίδα ίσως που χάρη στον κινηματογράφο οι άνθρωποι που συγκρούονται καθημερινά, οι κόσμοι, οι χώρες που συγκρούονται, μπορούν ίσως να ξαναβρεθούν, να συναντηθούν. Θα δεχθώ λοιπόν, θα παραλάβω αυτό το κουράγιο και αυτή την ελπίδα που έλαβα εδώ», πρόσθεσε.





Ο σκηνοθέτης είπε ακόμη πως θέλει να μοιραστεί το βραβείο του «με τους δύο σκηνοθέτες που δεν μπόρεσαν να είναι εδώ στις Κάννες», τον Ιρανό Τζαφάρ Παναχί και τον Ρώσο Κιρίλ Σερεμπρένικοφ, που δεν έλαβαν άδεια από τις αρχές των χωρών τους για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, και με «τους νέους σκηνοθέτες που ξεκινούν τώρα στο επάγγελμα και που θα μας προσφέρουν πολλές ωραίες ταινίες στο μέλλον».



Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την απονομή, ο Γαλλοκαναδός σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δήλωσε πως η απόφαση για τον Χρυσό Φοίνικα ήταν ομόφωνη, αφού όπως είπε η θέαση της ταινίας του Χιροκάζου Κόρε Έντα ήταν μια «βαθιά εμπειρία για τις αισθήσεις» της επιτροπής.



Ωστόσο, η φετινή απονομή είχε ακόμη έναν μεγάλο νικητή. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η κριτική επιτροπή αποφάσισε να απονείμει Ειδικό Χρυσό Φοίνικα, σε μία ταινία που «τολμά και προκαλεί τα όρια της κινηματογραφικής τέχνης», όπως είπε η πρόεδρός της Κέιτ Μπλάνσετ, πριν ονοματίσει τον Ζαν Λικ Γκοντάρ. Αν και ο 87χρονος Γάλλος δημιουργός δεν παραβρέθηκε στην τελετή, τιμήθηκε από την επιτροπή για το νέο του στρατευμένο κινηματογραφικό δοκίμιο «Το Βιβλίο της Εικόνας» ("Le livre d'image").



Είκοσι επτά χρόνια μετά τον «Πυρετό της Ζούγκλας», ο Σπάικ Λι επέστρεψε στο Διαγωνιστικό τμήμα των Καννών, κερδίζοντας το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής για το «BlacKkKlansman» που είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία του Αφροαμερικανού ντετέκτιβ Ρον Στόλγουορθ. Το Βραβείο της Επιτροπής δόθηκε στη Λιβανέζα Ναντίν Λαμπακί για το «Καπερναούμ» που σχολιάζει πολιτικά και κοινωνικά στερεότυπα της Μέσης Ανατολής, μέσω της ιστορίας ενός παιδιού που επαναστατεί ενάντια στη ζωή που έχει προαποφασιστεί γι' αυτό.



Το Βραβείο Σκηνοθεσίας κέρδισε ο βραβευμένος με Όσκαρ Πολωνός δημιουργός του «Ida», Πάβελ Παβλικόφσκι, για την ταινία «Ψυχρός Πόλεμος», που αφηγείται την ιστορία ενός αδιέξοδου έρωτα με φόντο την Ευρώπη των πρώτων ψυχροπολεμικών χρόνων.





Το Βραβείο Σεναρίου απέσπασαν εξ ημισείας το «Lazzaro Felice» της Ιταλίδας Αλίτσε Ρορβάχερ και το «Three Faces» του Τζαφάρ Παναχί. Το Βραβείο γυναικείας ερμηνείας κέρδισε η Σαμάλ Γεσλιάμοβα για το «Ayka» του Σεργκέι Ντβορτσεβόι, ενώ το αντίστοιχο ανδρικής ερμηνείας ο Μαρτσέλο Φόντε για το «Dogman» του Ματέο Γκαρόνε.





Τη Χρυσή Κάμερα (Camera D' Or), το βραβείο που συστήνει εδώ και χρόνια τα ταλέντα του μέλλοντος, κέρδισε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Λούκας Ντοντ, «Girl». Η ταινία, που συμμετείχε στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» και χάρισε το βραβείο ερμηνείας στον Βίκτορ Πόλστερ, παρουσιάζει το συναισθηματικό οδοιπορικό μιας διεμφυλικής έφηβης. Ενώ τον Χρυσό Φοίνικα ταινίας Μικρού Μήκους κέρδισε το «All These Creatures» του Τσαρλς Γουίλιαμς από την Αυστραλία.



Σε μία φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή, η 'Ασια Αρτζέντο λίγο πριν ανακοινώσει μαζί με την 'Αβα Ντι Βερνέ το Βραβείο γυναικείας ερμηνείας, αναφέρθηκε στον Χάρβεϊ Γουάινστιν: «Το 1997 βιάστηκα από τον Χάρβεϊ Γουάινστιν εδώ στις Κάννες. Ήμουν 21 χρονών. Και το Φεστιβάλ ήταν ο τόπος κυνηγιού του. Ο Γουάινστιν δεν θα είναι ποτέ καλοδεχούμενος εδώ. Θα ζήσει μέσα στην ντροπή από μια κινηματογραφική κοινότητα που τον αγκάλιασε και κάλυψε τα εγκλήματά του. Και ακόμα και απόψε, κάποιοι που κάθονται ανάμεσά μας, πρέπει να λογοδοτήσουν για τη συμπεριφορά τους εναντίον των γυναικών. Γιατί αυτή η συμπεριφορά δεν ανήκει εδώ, δεν ανήκει σε καμία βιομηχανία, σε κανένα χώρο εργασίας. Ξέρουμε ποιοι είστε και δεν θα σας επιτρέψουμε πια να τη βγάζετε καθαρή».





Με πρόεδρο την Κέιτ Μπλάνσετ, η κριτική επιτροπή που αποφάσισε για τον Χρυσό Φοίνικα και τα υπόλοιπα βραβεία του φεστιβάλ αποτελείται από τους: Τσανγκ Σεν, 'Αβα ΝτιΒερνέ, Ρομπέρ Γκεντιγκιάν, Κάντζα Νιν, Λεά Σεϊντού, Κρίστεν Στίουαρτ, Ντενί Βιλνέβ και Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ.





Αναλυτικά τα βραβεία του 71ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών:



Χρυσός Φοίνικας: «Shoplifters» του Χιροκάζου Κόρε Εντα



Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: «BlacKkKlansman» του Σπάικ Λι



Βραβείο της Επιτροπής: «Καπερναούμ» της Ναντίν Λαμπακί



Ειδικός Χρυσός Φοίνικας: «Le livre d'image» του Ζαν Λικ Γκοντάρ



Βραβείο Σκηνοθεσίας: Πάβελ Παβλικόφσκι για το «Ψυχρός Πόλεμος»



Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: Μαρτσέλο Φόντε για το «Dogman» του Ματέο Γκαρόνε



Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: Σαμάλ Γεσλιάμοβα για το «Ayka» του Σεργκέι Ντβορτσεβόι



Βραβείο Σεναρίου: Εξ ημισείας στο «Lazzaro Felice» της Αλίτσε Ρορβάχερ και στο «Three Faces» του Τζαφάρ Παναχί



Χρυσή Κάμερα - Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη: «Girl» του Λούκας Ντοντ



Χρυσός Φοίνικας ταινίας Μικρού Μήκους: «All These Creatures» του Τσαρλς Γουίλιαμς