Τhe Meet Market: Οι Αθηναίοι συναντιούνται στην πιο εναλλακτική αγορά της πόλης

Δέκα χρόνια από την πρώτη φορά που το The Meet Market άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό της Αθήνας, η δημιουργός και ιδρύτρια αυτής της νομαδικής αγοράς Άλισον Δαμιανού, εξηγεί πως επέλεξε να στηρίξει την εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή και ελληνικές ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημιουργώντας μια γιορτή καινοτομίας και πρωτοπορίας.



Χρησιμοποιώντας ως φράση-κλειδί «Keep it local, keep it Greek», το The Meet Market συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια ζωής στην Αθήνα. Από τα πρώτα δειλά του βήματα και ταξιδεύοντας σε διάφορα σημεία της πόλης, ο δυναμικός χαρακτήρας του και η ελευθερία έκφρασης που υπερασπίζεται, έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να φιλοξενήσει πάνω από 300 δημιουργούς-συμμετέχοντες, προσελκύοντας σε κάθε του διοργάνωση χιλιάδες επισκέπτες.



Λίγο πριν «σβήσει κεράκια» στα πλαίσια της 100ης διοργάνωσής του στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ο ιθύνων νους του The Meet Market, Άλισον Δαμιανού, μας θυμίζει πως η στήριξη της δημιουργικότητας, μπορεί να γίνει το κλειδί για να ανοίξουν καινούρια κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων της πόλης…











1. Πως θα περιέγραφες σε κάποιον που δεν γνωρίζει το The Meet Market και ποιοι οι σημαντικότεροι λόγοι για να το επισκεφτεί κανείς;



Θα το περιέγραφα ως μια μηνιαία γιορτή καινοτομίας και πρωτοπορίας. Μία μετακινούμενη αγορά από τοπικά προϊόντα, φρέσκες ιδέες, φιλικό κοινό και συμμετέχοντες. Ένα οπτικο-ακουστικό πάζλ από χειροποίητα ρούχα ανεξάρτητων σχεδιαστών, αξεσουάρ, αντικείμενα τέχνης, βιολογικά προϊόντα, είδη σπιτιού, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage & retro προϊόντα, βινύλια, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, DJ sets και θετική ενέργεια! Πρακτικά, είναι ένα market και ένα πάρτι μαζί. Ένα μέρος που μπορεί κανείς να έρθει και να δει τι δημιουργείται, παράγεται και σχεδιάζεται από μικρές & μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Προσπαθούμε να έχουμε κάτι για όλα τα γούστα, σε συνδυασμό με καλή μουσική από djs που εναλλάσσονται κάθε 2 ώρες, δραστηριότητες για παιδιά και δώρα για όλους. Έτσι, ακόμα και αν δεν έχει κάποιος χρήματα να ξοδέψει μπορεί να φύγει έχοντας κερδίσει κάτι. Και για αυτούς ακριβώς τους λόγους πρέπει κανείς να το επισκεφθεί!



2. Μίλησε μας για το πώς προέκυψε το The Meet Market αρχικά σαν ιδέα και για την πορεία εξέλιξής του.



Η ιδέα ενός market δεν είναι κάτι καινούριο ούτε είναι κάτι αποκλειστικά δικό μου. Οι αγορές είναι η παλαιότερη μορφή εμπορίου και μετρούν χιλιάδες χρόνια ανά τον κόσμο. Η αγάπη μου για τα market ξεκίνησε όταν ακόμη ήμουν φοιτήτρια στο Λονδίνο και περίμενα τα Σαββατοκύριακα για να επισκεφθώ υπαίθριες αγορές όπως το Portobello, το Spittlefields και το Camden Market, γιατί ήταν μια από τις αγαπημένες μου δραστηριότητες. Έπειτα, μετακόμισα στο San Fransisco και ξεκίνησα μια μικρή επιχείρηση κοσμημάτων μαζί με την κολλητή μου. Άρχισα να πουλάω τη δουλειά μου σε markets και είδα πώς λειτουργούν από μέσα. Ερωτεύτηκα την διαδικασία της δουλειάς σε αυτά και το ότι βρισκόμουν εκεί. Ουσιαστικά, βρήκα έτσι την κλίση μου. Όταν λοιπόν, μετακόμισα στην Ελλάδα το 2007 και ξεκίνησα να ψάχνω τέτοιες αγορές για να συνεχίσω να δουλεύω με τον ίδιο τρόπο, είδα πως δεν έβρισκα κάτι αντίστοιχο. Αποφάσισα να ξεκινήσω ένα δικό μου, αλλά αυτή τη φορά προσθέτοντας κάποια στοιχεία που δεν τα είχα ξαναβρεί αλλού... όπως το να είναι μια μετακινούμενη αγορά, να επισκέπτεται δηλαδή διάφορους χώρους στην Αθήνα και την Ελλάδα και να έχει djs που θα παίζουν live δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα. Και κάπως έτσι, το πρώτο Meet Market άνοιξε τις πόρτες τα Χριστούγεννα του 2007 στο Κ44 με 25 εκθέτες. Πήγε καλά και αποφασίσαμε να κάνουμε κι άλλο -και άλλο ένα ακόμα- και σιγά αλλά σταθερά ξεκίνησε να μεγαλώνει, να εξελίσσεται, να προσελκύει περισσότερους συμμετέχοντες και να αναπτύσσεται σε αυτό που είναι σήμερα.







3. Τι πιστεύεις πως ήταν αυτό που ανάδειξε το The Meet Market αποσπώντας την αγάπη του κόσμου;



Νομίζω πως ξεκίνησε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή με μια αυθεντική ενέργεια. Ήταν κάτι καινούριο, κάτι δημιουργικό και κάτι που όλοι μπορούσαν να είναι κομμάτι του, γι’ αυτό και δούλεψε. Επίσης, πιστεύω ότι τα markets είναι μια αγαπημένη δραστηριότητα πολλών ανθρώπων, μαγνητίζονται από αυτά έτσι και αλλιώς. Με το πέρασμα του χρόνου καταφέραμε να αποδείξουμε ότι είμαστε οργανωμένοι και επαγγελματίες και πως μπορείς να βρεις πολύ όμορφα προϊόντα και ενδιαφέροντα concept στο Meet Market. Και είναι μια γιορτή! Ένα μέρος που μπορείς να συναντήσεις τους φίλους σου, να κάνεις μια βόλτα, να πιείς ένα ποτό – ακόμα και αν δεν ψωνίσεις. Και επίσης, ήμασταν συνεπείς… κάθε μήνα... μέσα στην οικονομική κρίση, περίεργες καιρικές συνθήκες, σκαμπανεβάσματα... η συνέπεια είναι το κλειδί.



4. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες εκθέτες υπάρχουν πολλοί ανεξάρτητοι Έλληνες δημιουργοί και εκθέτες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην τομέα της επιχειρηματικότητας. Ποια είναι η διαδικασία επιλογής τους και πως μπορεί κανείς να συμμετάσχει ως εκθέτης;



Εάν κάποιος επιθυμεί να λάβει μέρος στο Meet Market, πρέπει να μπει στο site μας www.themeetmarket.gr και συγκεκριμένα στη σελίδα της «Συμμετοχής». Ζητάμε να μας στείλει ένα email με λίγα λόγια για τη δουλειά του και ένα link από το site του, εάν έχει, είτε τη σελίδα του στο facebook ή απλά μερικές φωτογραφίες για να δούμε τι φτιάχνει. Κάνουμε μια προβολή της δουλειάς του μεταξύ της ομάδας μας και αποφασίζουμε προσπαθώντας να διατηρούμε ένα επίπεδο βασισμένο στην πρωτοτυπία, τη δημιουργικότητα και την ποιότητα. Με το πέρασμα των ετών, έχουμε γίνει και εμείς περισσότερο επαγγελματίες και αναζητούμε αντίστοιχα επαγγελματική δουλειά και όχι τόσο κάτι που γίνεται μόνο ως χόμπι. Έτσι, δεχόμαστε ανθρώπους με βασική προϋπόθεση να έχουν χαρτιά για χονδρική ή λιανική πώληση. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις και έξοδα γιατί καταλαβαίνουμε και εμείς πως ο αγώνας είναι αληθινός



5. Εκτός από τους διάφορους εκθέτες, τι άλλο μπορεί να βρει επισκεπτόμενος ένα The Meet Market;



Στο Meet Market μπορεί να βρει κανείς πολλές διαφορετικές προσωπικότητες, κάθε ηλικίας και στυλ. Μπορεί να βρει έναν χώρο που αξίζει να ανακαλύψει, ένα μοναδικό dj set που αξίζει να ακούσει και ένα νόστιμο κοκτέιλ για την ανάλογη διάθεση. Εάν έχετε παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να μην έρθετε γιατί έχουμε κάτι και γι’ αυτά, είτε face painting είτε μια θεατρική παράσταση ή διαδραστικά παιχνίδια και εργαστήρια. Και πάντα υπάρχουν δώρα για όλους τους επισκέπτες της διοργάνωσης. Κονκάρδες, mix cds, ένα διαφορετικό δώρο κάθε φορά βασισμένο στο εκάστοτε concept του market ή την ευκαιρία να κερδίσει -μετά από κλήρωση- ένα τεράστιο καλάθι που περιέχει ένα δώρο από κάθε εκθέτη. Υπάρχει κάτι για όλους!







6. Περιγράψτε μας το πιο αστείο και το πιο αγχωτικό σκηνικό που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του The Meet Market.



Πάντα μας προκαλεί μεγάλο άγχος όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα νέο χώρο, μέχρι να δούμε πως «δένουν» όλα μαζί και λειτουργούν στην πράξη, επομένως το άγχος είναι συχνό και σε αφθονία. Επίσης, επικοινωνούμε με τόσους πολλούς και διαφορετικούς επισκέπτες και εκθέτες, που και αυτό από μόνο του προκαλεί στρες. Ειδικά, όταν θέλεις να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή άγχους. Είναι σχεδόν φυσικό και επόμενο. Παρόλα αυτά έχουμε μάθει να το διαχειριζόμαστε καλύτερα.



Η καλύτερη στιγμή ήταν όταν κάναμε το Meet Market στο Λιμάνι του Πειραιά και το είδαμε να αναγράφεται στους κεντρικούς ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων σε ολόκληρο το Λιμάνι. Είναι ένα εμβληματικό μέρος, ένα μέρος όμορφων παιδικών αναμνήσεων και σήμα κατατεθέν των καλοκαιρινών διακοπών, οπότε το να το δούμε γραμμένο εκεί γέμισε την καρδιά μας με υπερηφάνεια, χαρά κι ένα συναίσθημα πως επιτέλους με κάποιο τρόπο όλο αυτό πετυχαίνει.



7. Στις 31 Απριλίου το The Meet Meet Market γιορτάζει το 100ο event του. Τι ξεχωριστό να περιμένουμε;



Θα είναι η 100η επέτειός μας, οπότε ετοιμάζουμε κάτι πολύ μεγάλο. Αρχικά, θα βρισκόμαστε σε όλη την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, πράγμα που δεν έχει συμβεί ξανά. Θα είμαστε μέσα σε κάθε κτίριο, αλλά και στους εξωτερικούς χώρους και θα έχουμε περισσότερους εκθέτες από κάθε άλλη φορά. Θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια και workshops για ενήλικες πάνω στο branding και την επιχειρηματικότητα, το make up και το styling. Eπίσης, θα πραγματοποιηθεί open air swing dance μάθημα και ζωντανή παράσταση χορού και κρουστών. Θα έχουμε πολλές δραστηριότητες για παιδιά όπως παιδική yoga, εργαστήρια doodling και graffiti, θέατρο, ξυλοπόδαρους, show με σαπουνόφουσκες και disco party. Θα δοθούν 100 δωροεπιταγές των 5,10 και 20 ευρώ σε 100 τυχερούς που θα μπορέσουν να έρθουν και να τις εξαργυρώσουν ψωνίζοντας από το Meet Market.







8. Μελλοντικά σχέδια; Τι εύχεσαι για το μέλλον;



Στοχεύουμε μπροστά και ψηλά. Σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, να γινόμαστε κυρίως καλύτεροι και όχι απαραίτητα πολύ μεγαλύτεροι. Ελπίζουμε να έρχονται καινούριοι ενδιαφέροντες συμμετέχοντες για να μοιραστούν τη δουλειά τους μαζί μας, να ανακαλύπτουμε νέους και όμορφους χώρους, να αναπτύσσουμε τις παράλληλες δραστηριότητες και το βασικότερο να βελτιωνόμαστε φορά με τη φορά και να παραμένουμε «φρέσκοι». Kαι σαν ένα επόμενο βήμα ετοιμάζουμε το δικό μας e-shop!