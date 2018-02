Το κίνημα «Time's Up» και στην απονομή των βραβείων BAFTA

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 18/02/2018 22:49 |

Ακτιβίστριες οργανώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών περπάτησαν απόψε στο κόκκινο χαλί έχοντας στο πλευρό τους κάποιες από τις διασημότερες πρωταγωνίστριες της μεγάλης οθόνης, λίγο πριν από την έναρξη της τελετής απονομής των κινηματογραφικών βραβείων BAFTA, σε μια νέα επίδειξη αλληλεγγύης κατά των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης στην βιομηχανία του κινηματογράφου.



Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ο θάνατος του Στάλιν» (The Death of Stalin), η Άντρεα Ράιζμπορο συνοδευόταν από την Φιλ Οπόκου- Γκιμά, τη συνιδρύτρια της οργάνωσης UK Black Pride.



«Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που θαυμάζω στον κόσμο και η Φιλ είναι μία από αυτούς» δήλωσε η Ράιζμπορο στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, εξηγώντας την απόφασή της να ζητήσει από την ακτιβίστρια να σταθεί στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της λαμπερής τελετής.



Και η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Η Καλύτερη Στιγμή τους» (Their Finest) Τζέμα Άρτερτον έδωσε το παρόν σε αυτό το κίνημα συμπαράστασης.



Αρκετές από τις διάσημες ηθοποιούς επέλεξαν να εμφανιστούν στο κόκκινο χαλί ντυμένες στα μαύρα, ακολουθώντας το παράδειγμα των αστέρων του κινηματογράφου που παρέστησαν στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών στο Λος Άντζελες. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έβαλαν κονκάρδες όπου αναγραφόταν το σύνθημα "Time's Up", το μότο της εκστρατείας κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης.