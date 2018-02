Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ είναι ο πρωταγωνιστής του Super Bowl 2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 09:59 |

O διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, είναι το όνομα που επιλέχθηκε για να τραγουδήσει στο περίφημο ημίχρονο του τελικού του αμερικανικού ποδοσφαίρου, στο Super Bowl halftime show την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου και οι πρόβες στο U.S. Bank Stadium στη Μινεάπολη, είναι σε πλήρη εξέλιξη.



Ενώ οι φίλαθλοι ανυπομονούν να ανακαλύψουν αν οι Philadelphia Eagles ή οι New Patriots θα στεφθούν νικητές του Super Bowl, του σημαντικότερου και δημοφιλέστερου ετήσιου αγώνας του αθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου, οι λάτρεις της ποπ μουσικής επικεντρώνονται στην πολυαναμενόμενη εμφάνιση του ειδώλου τους στο ημίχρονο.



Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που ο Τίμπερλεϊκ θα τραγουδήσει στο ημίχρονο του αγώνα που αποτελεί ένα από τα τηλεοπτικά προγράμματα με την μεγαλύτερη τηλεθέαση στις ΗΠΑ, αναφέρουν δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.



Το 2001 είχε εμφανιστεί ως μέλος του δημοφιλούς boy band, NSYNC και τραγούδησαν τις κλασικές επιτυχίες τους «Bye Bye Bye» και «It’s Gonna Be Me». Την ίδια χρονιά στο σόου εμφανίστηκαν οι Britney Spears, Μary J. Blige, Nelly και Aerosmith.



Όμως η αξέχαστη εμφάνισή του ήταν πριν από 14 χρόνια, το 2004 όταν ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη Τζάνετ Τζάκσον για να ερμηνεύσουν το «Rock Your Body».



Τη στιγμή που τελείωσε η Τζάνετ Τζάκσον το πρώτο μέρος της εμφάνισης της, ανέβηκε στην σκηνή ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για να ερμηνεύσουν το ντουέτο. Ήταν προγραμματισμένο κατά τη διάρκεια του τραγουδιού να της τραβήξει τον κορσέ που φορούσε, ώστε να αποκαλυφθεί ένα κόκκινο εσώρουχο. Ο Τίμπερλέϊκ υποστήριξε ότι κατά λάθος της τράβηξε και τα δυο με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να μείνει με ακάλυπτο στο στήθος.



Ακολούθησαν έντονες αντιδράσεις, ο Τίμπερλεϊκ και η Τζάκσον ζήτησαν συγγνώμη και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών χρέωσε το CBS, το δίκτυο που μετέδιδε το παιχνίδι εκείνο το έτος, με πρόστιμο ύψους 550.000.



«Οι πρόβες για το Super Bowl πηγαίνουν πολύ καλά», έγραψε ο τραγουδιστής σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram.



Την επόμενη μέρα επανήλθε με νέα ανάρτηση γράφοντας απλά «Πάμε» και το hashtag Superbowl και Timberlake.



Ο τραγουδιστής προωθεί επίσης το νέο του άλμπουμ «Man of the Woods», που κυκλοφορεί σήμερα, Παρασκευή.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αναμενόμενη χαμηλή θερμοκρασία, -12 βαθμοί προβλέπονται για την Κυριακή φράφοντας: «Κάνει τόσο κρύο εδώ στη Μινεσότα αυτή τη στιγμή!».