Το βιβλίο «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν» μαζί με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο με ΤΑ ΝΕΑ, το βιβλίο «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν», το δεύτερο τεύχος του θρυλικού κόμικ «Ρόυ Ρέης» και ένα ιστορικό πρωτοσέλιδο.



Δυστυχώς επτωχεύσαμεν, το χρονικό των τριών πτωχεύσεων της Ελλάδας.



Τα αίτια, οι διαπραγματεύσεις με τους ξένους δανειστές, οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες και οι τρόποι αντιμετώπισής τους από τους Ιωάννη Καποδίστρια, Σπυρίδωνα Τρικούπη και Ελευθέριο Βενιζέλο



Μία αποτύπωση και ανάλυση των γεγονότων που βοηθά στη βαθύτερη κατανόηση της σημερινής κρίσης.



Γιατί η Ιστορία διδάσκει…



Ενα βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη.



Οι τρεις μεγαλύτεροι Ελληνες πολιτικοί συνδέθηκαν με ισάριθμες πτωχεύσεις. Ο Καποδίστριας που θεμελίωσε κράτος όταν ανέλαβε τα ηνία βρήκε πτωχευμένο κράτος, ο Τρικούπης που έκτισε κράτος είπε το «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν» και ο Βενιζέλος που μεγάλωσε και πραγματοποίησε σύγχρονο κράτος, αναγκάσθηκε σε στάση πληρωμών. Και οι τρεις είχαν αναπτυξιακή πολιτική. Ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε. Ο Τρικούπης και ο Βενιζέλος ηττήθηκαν στις εκλογές. Η πτώχευση το 1827 οφείλεται στην κακοδιαχείριση και την καταλήστευση των δύο δανείων της Επαναστάσεως. Στην περίπτωση του Βενιζέλου στη διεθνή συγκυρία και στον υπερδανεισμό. Πολλά διδάγματα μπορούν να συναγάγουν οι πολιτικοί και ο αναγνώστης από την ανάλυση των αιτιών των τριών πτωχεύσεων και της αντιμετώπισής τους από την τότε πολιτική ηγεσία.



Μαζί, το δεύτερο τεύχος του διάσημου ποδοσφαιρικού κόμικ με τον ήρωα των παιδικών μας χρόνων, τον θρυλικό Ρόυ Ρέης, για πρώτη φορά σε αυτοτελείς εκδόσεις από ΤΑ ΝΕΑ.



Ρόυ Ρέης. Ο φοβερός ξανθομάλλης σέντερ φορ, που κατέκτησε την Ελλάδα μέσα από τα περιοδικά «Ζαγκόρ» και «Δυναμικό Αγόρι»



Το διάσημο βρετανικό ποδοσφαιρικό κόμικ «Roy of the Rovers» δημιουργήθηκε το 1954, και κυκλοφορούσε στην Αγγλία, είτε σε συνέχειες σε περιοδικά, είτε σε αυτόνομα τεύχη μέχρι και το 2001.



Στην Ελλάδα, πρωτοδημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Ρόη Ρέης» σε 78 συνέχειες στο περιοδικό «Ζαγκόρ» του Στέλιου Ανεμοδουρά, από το 1971 έως το 1973. Από το 1975 έως το 1992, κυκλοφόρησε στο περιοδικό «Δυναμικό Αγόρι». Ενώ, τη δεκαετία του 1980, κόμικς του «Roy of the Rovers» δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Τρουένο» και σε νεότερα χρόνια στο περιοδικό «Νέος Μπλεκ».



Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κόμικ, εκδίδεται σε αυτόνομα άλμπουμ από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».



Το κόμικ «Roy of the Rovers» εστιάζει στον φανταστικό χαρακτήρα Ρόυ Ρέης, τον φοβερό ξανθομάλλη σέντερ φορ της φανταστικής ομάδας «Μέλτσεστερ Ρόβερς», η οποία εδρεύει σε μια πόλη με το ίδιο όνομα σε μια απροσδιόριστη περιοχή στην Αγγλία.



Αυτή την εβδομάδα το δεύτερο τεύχος:



Αν και ο Ρόυ τα ξαναβρίσκει με τη γυναίκα του, Πέννυ, νιώθει ακόμη μεγαλύτερη πίεση ως προπονητής: οι Μέλτσεστερ Ρόβερς κινδυνεύουν ακόμα να υποβιβαστούν, ενώ έχουν μπροστά τους τον επαναληπτικό αγώνα με τη σουηδική «Ζαλμό» για να περάσουν στον πέμπτο γύρο του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου!



Και πρωτοσέλιδα που έγραψαν ιστορία, αυτή την εβδομάδα, 17 Μαρτίου 1978.



Ενα ιστορικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», για την απαγωγή του Ιταλού Πρωθυπουργού, Αλντο Μόρο, από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, σε μεγάλη διάσταση 48 x 34.