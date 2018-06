Πώς είδε ο ξένος τύπος της συμφωνία για το ελληνικό χρέος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 07:53 |

Ως σημαντικό γεγονός, μια ιστορική στιγμή, χαρακτηρίζεται από τα ξένα ΜΜΕ η συμφωνία του Eurogroup. .



Το Associated Press κάνει λόγο για έναν συμβιβασμό που ήρθε μετά από πολύωρες συνομιλίες και ήταν παραδόξως δύσκολος, παρά το γεγονός ότι η επίτευξή του έμοιαζε παιχνιδάκι τις προηγούμενες ημέρες. «Οι υπουργοί έπρεπε να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των διεθνών πιστωτών της, η οποία θα της επέτρεπε να βγει με ασφάλεια από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα διάσωσής της στις 20 Αυγούστου και να αντιμετωπίσει ξανά τις αγορές» αναφέρει το δημοσίευμα, παραθέτοντας στη συνέχεια τις δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων μετά την συνεδρίαση του Eurogroup.



«Για να καταστήσει δυνατή τη συμφωνία, η ελληνική κυβέρνηση προώθησε την περασμένη εβδομάδα μια τελευταία δέσμη οικονομικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούν οι πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων περικοπών στις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη αλλά και φορολογικών μεταρρυθμίσεων» επισημαίνει το δημοσίευμα, εξηγώντας ότι μόλις ολοκληρωθών τα προγράμματα διάσωσης, η Ελλάδα θα πρέπει να χρηματοδοτήσει τον εαυτό της με δανεισμό από τις διεθνείς αγορές ομολόγων.



Με τίτλο «Η Ευρωζώνη φτάνει σε συμφωνία για έξοδο της Ελλάδας από την οικονομική κρίση», το άρθρο του Guardian κάνει επίσης λόγο για δύσκολες και πολύωρες συνομιλίες, που εξασφάλισαν τελικά στην Ελλάδα την 10ετή επιμήκυνση στο χρέος και τη δόση 15 δισ. ευρώ.



Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα για τη χώρα μας, αφού, όπως επισημαίνει ο Guardian, ακόμα και μετά το τέλος του προγράμματος διάσωσης αυτό το καλοκαίρι, η Ελλάδα και οι οικονομικές πολιτικές της θα τελούν υπό αυστηρή επίβλεψη.



«Το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο. Η συζήτηση μεταξύ των υπουργών κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Λουξεμβούργο επικεντρώθηκε στο κατά πόσο πρέπει να διευκολυνθεί η αποπληρωμή των οφειλών αυτών με την παράταση των προθεσμιών. Η απόφαση χαρακτηρίζεται από κάποιους ως το οριστικό τέλος της περιόδου κατά την οποία η Ελλάδα ήταν στο χείλος εξόδου από το ευρώ, κάτι που θα οδηγούσε στην αποσταθεροποίηση του ενιαίου νομίσματος», αναφέρει το δημοσίευμα.



Στον ιστορικό χαρακτήρα της χθεσινοβραδυνής συμφωνίας για το ελληνικό χρέος αλλά και στις επιφυλάξεις του ΔΝΤ για τη βιωσιμότητά του κάνει λόγο το άρθρο των Financial Times.



Όπως αναφέρει, οι κυβερνήσεις των χωρών-μελών της ευρωζώνης κατέληξαν στην πολυαναμενόμενη συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας, επιμηκύνοντας τον χρόνο αποπληρωμής δανείων ύψους περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να βάλει ένα τέλος στην περίοδο των διεθνών προγραμμάτων στήριξης, γράφει η εφημερίδα Financial Times στην ηλεκτρονική της έκδοση.



Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης κατέληξαν σε συμφωνία για τα τελευταία ζητήματα που απέμεναν έπειτα από έξι και πλέον ώρες διαπραγματεύσεων, οι οποίες συνεχίστηκαν μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο Eurogroup στο Λουξεμβούργο, συνεχίζει η βρετανική εφημερίδα.



Η συμφωνία χαιρετίστηκε ως ιστορική στιγμή από ευρωπαίους διπλωμάτες, καθώς σηματοδοτεί το κλείσιμο της οκταετούς περιόδου των τριών προγραμμάτων στήριξης της Ελλάδας, η οποία υπέστη τη χειρότερη ύφεση που έχει αντιμετωπίσει ευρωπαϊκή οικονομία στη σύγχρονη ιστορία, προστίθεται στο δημοσίευμα των Financial Times.



«Βασική προτεραιότητα στις συνομιλίες ήταν η κατάρτιση ενός σχεδίου ελάφρυνσης του χρέους το οποίο θα μπορούσε να πείσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι τα χρέη της Ελλάδας βρίσκονται σε βιώσιμη πορεία μετά από χρόνια διαφωνιών μεταξύ του Ταμείου της Ουάσινγκτον και των κυβερνήσεων της ευρωζώνης, για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Η Κριστίν Λαγκάρντ του ΔΝΤ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία, αλλά δήλωσε ότι το ταμείο εξακολουθεί να διατηρεί "επιφυλάξεις" για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας» καταλήγει το άρθρο.