Περισσότεροι από 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη όταν ένα φέριμποτ ανετράπη στο νότιο τμήμα της λίμνης Βικτόριας, έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης της Τανζανίας, που μίλησε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ο πρόεδρος Τζον Μαγκουφούλι μόλις έλαβε από τις τοπικές αρχές της Μουάνζα, ο απολογισμός ανέρχεται αυτήν τη στιγμή σε περισσότερους από 40 νεκρούς» δήλωσε ο Γκέρσον Μσίγκουα.

Τοπικός αξιωματούχος είπε στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC ότι στο πλοίο επέβαιναν περισσότεροι από 400 άνθρωποι.

BREAKING: Rescue operations underway for passengers as MV Nyerere plying between Bugorara and Ukala islands, Tanzania sinks in Lake Victoria. Scores feared dead. pic.twitter.com/HiRQjeA3QB

— The African Voice (@teddyeugene) September 20, 2018