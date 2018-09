Αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν την Τρίτη έναν άνδρα μετά την πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο κεντρικό Κάιρο, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως άκουσε τον ήχο μιας έκρηξης και στη συνέχεια είδε έναν άνδρα με ένα σακίδιο πλάτης που είχε πιάσει φωτιά κοντά στο ξενοδοχείο Σεμίραμις, στον δρόμο απέναντι από τις εγκαταστάσεις της πρεσβείας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έριξαν στη συνέχεια τον άνδρα στο έδαφος και η φωτιά κατασβέστηκε, ανέφερε η μάρτυρας.Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κάιρο ανέφερε στον λογαριασμό της στο Twitter πως έχει ενημερωθεί για ένα συμβάν και συνέστησε στον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή.

Egyptian security forces detained a man on Tuesday after an explosive device detonated near the U.S. Embassy in central Cairo, No casualties were reported. pic.twitter.com/hfuJ2c2Hrv

