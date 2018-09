Εκκενώθηκε εμπορικό κέντρο Yorkdale στο Τορόντο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς, με την αστυνομία να αναζητά δύο άνδρες ως υπόπτους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχη ακόμα ενήμερωσ για τραυματίες ενώ τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως οι τοπικές αρχές προχώρησαν στην εκκένωση για την ασφάλεια του κοινού, ενώ ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή μέχρι νεοτέρας.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες εντός του εμπορικού κέντρου.

Toronto police say they are looking for multiple suspects but say no reports of injuries. MORE: https://t.co/XYYhsXzx3O

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) August 30, 2018