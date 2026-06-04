Σύντομη συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο Μέγαρο των Ηλυσίων – το γνωστό Ελιζέ – στο Παρίσι, όπου βρίσκεται για την ετήσια διάσκεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το ολιγόλεπτο τετ-α-τετ Πιερρακάκη – Μακρόν έγινε στο περιθώριο των επαφών του έλληνα υπουργού με τον γενικό γραμματέα της γαλλικής προεδρίας Πιερ-Αντρέ Αμπέρ.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη χρηματοδότηση της άμυνας, την προσέλκυση επενδύσεων και την επιτάχυνση της τεχνολογικής μετάβασης. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της ελληνογαλλικής οικονομικής συνεργασίας. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα, ώστε να ενισχύσει την οικονομική της ισχύ, να διασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Το πρόγραμμα του υπουργού περιλαμβάνει, ωστόσο, και σειρά διμερών συναντήσεων με ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς και μία ομιλία σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρ.

Ανθεκτική υδατοκαλλιέργεια

Το όραμα της Ελλάδας για μια πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη και ανθεκτική υδατοκαλλιέργεια παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας (CAQ) της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) του FAO, που πραγματοποιείται στη Ρόδο. Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι εγκρίνονται 105 νέα επενδυτικά σχέδια στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 87 εκατ. ευρώ προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η επίτευξη μέσης ετήσιας αύξησης της παραγωγής κατά 5% έως το τέλος της δεκαετίας, στο πλαίσιο ενός μοντέλου ανάπτυξης που θα συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη.

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου

Τη βούληση της κυβέρνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής μεταλλευτικής και εξορυκτικής βιομηχανίας, μέσω της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου και της επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης και παραχώρησης, εξέφρασε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος κατά το ανοικτό μέρος της τακτικής γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ). Στην ίδια εκδήλωση ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει λάθος δεδομένα και θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χώρος στις εθνικές κυβερνήσεις.

Μέρισμα από Metlen

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Metlen, όπως ανακοινώθηκε χθες, ενέκρινε την καταβολή πρώτου και τελικού μερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά κοινή μετοχή για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Το μέρισμα θα καταβληθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στους κατόχους κοινών μετοχών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων κατά το κλείσιμο των εργασιών της Παρασκευής, 26 Ιουνίου 2026.

Οι πρώτοι του BrainReGain

Η ΕΥ, η Eurobank, η ElvalΗalcor, η Cenergy, η Accenture και η ΤΡ βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους στην αντιστροφή του brain drain από την μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία «Ελληνισμός Εν Δράσει – BrainReGain». Το πρώτο βραβείο πήρε η ΕΥ, στη δεύτερη θέση βρέθηκαν Eurobank, ElvalΗalcor και Cenergy με τριπλή ισοβαθμία, ενώ ακολούθησε η Accenture στην τρίτη θέση και η ΤΡ στην τέταρτη.

Οι διακρίσεις αντανακλούν το πλήθος στελεχών που επαναπάτρισε τον τελευταίο χρόνο κάθε εταιρεία, καθώς και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την προσέλκυση των Ελλήνων του εξωτερικού. Η πρωτοβουλία BrainReGain αποτελεί σύμπραξη 46 κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων και ελλήνων επαγγελματιών του εξωτερικού, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της διασποράς.

Ισότητα αμοιβών

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια ή για ίσης αξίας εργασία, στο οποίο περιλαμβάνεται η διάταξη για την ένταξη όλων των νοσηλευτών στα ΒΑΕ (βαρέα και ανθυγιεινά). Ειδικότερα προβλέπεται η ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγεινά (νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων – διασωστών) – με δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Απορρίφθηκε έφεση της Heineken

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας απέρριψε την περασμένη εβδομάδα την έφεση περί δικαιοδοσίας που είχαν καταθέσει η Heineken NV στο πλαίσιο της μακροχρόνιας αγωγής αποζημίωσης που έχει ασκήσει η Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης. Η υπόθεση εδράζεται στην απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού του 2015 για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην ελληνική αγορά μπίρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 16 ετών, με σκοπό τον αποκλεισμό ανταγωνιστών της.